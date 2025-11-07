揭密彌勒皇教／豪門媳婦信教成癡！砸千萬捐地蓋廟改全家名 丈夫崩潰求離婚

宇宙彌勒皇教陳金龍自稱皇帝，許多信徒對他深信不疑，有人因此婚姻失和。翻攝彌勒國新聞

宇宙彌勒皇教在全台有15座道場，信徒遍布各行各業，其中不乏高社經地位人士，還有豪門媳婦因狂熱投入引發家庭紛爭，差點離婚！全球最大保麗龍原料集團「見龍化工」廖家第二代長子前年提起離婚訴訟，他指控妻子加入「宇宙彌勒皇教」後陷入宗教狂熱，不但砸大錢購買皇教昂貴的精品、畫作，還擅將名下土地捐給教團，種種極端行為導致兩人婚姻失和。

廖男主張，兩人30多年前在美國結婚，3名子女均已成年，他自2000年起為發展家族事業遠赴中國打拼，回台時間減少，妻子從那時起開始熱衷於宗教信仰，甚至獨自到美國接受長達數月的宗教訓練，夫妻聚少離多，妻子屢屢無端懷疑他有外遇，導致雙方經常發生口角，感情開始動搖。

廖男說，妻子長期熱衷宗教信仰，他原本是秉持尊重、正向態度陪伴她參與活動，也給予金錢實質資助，但在妻子加入「宇宙彌勒皇教」後，行為漸趨狂熱、極端，不僅把3個孩子都改名，連他也被皇教賜予皈依法名，讓人倍感壓力。

他表示，妻子對其彌勒皇教信仰深信不疑，完全無視自己的盲目崇拜，已造成兩人婚姻嫌隙。像是妻子執意購買價值不斐的衣服、精品、神像、畫作、藝術品等堆放家中，連他出錢買下的不動產，妻子沒問過他就擅自捐贈給皇教蓋廟，甚至經常出現怪力亂神的言行舉止，已逾越一般宗教信仰的合理範圍，讓他感覺到兩人理念、價值觀出現重大差異，婚姻關係有名無實，請求判准離婚。

陳金龍會要求有經濟能力的信徒，點法力更強大的燈王，要價25萬元。翻攝攝彌勒國新聞

但廖妻不願離婚，表示廖男婚前就知道她有宗教信仰，曾陪她一起參與宗教活動，也在2007年間皈依彌勒皇教取得法名。她說，將土地捐給皇教前有跟廖男討論過，當時廖男是同意的，豈料他後來反悔不認帳，兩人才為此失和。

廖妻說，就算自己對宗教較為熱衷，廖男仍可以用陪伴、關懷的方式轉移她對信仰的依賴，不應單方歸責於她。她更反控，廖男2021年間突然以擔憂父親遺產訴訟波及到她為由提出離婚，後來她更被迫搬離住處，廖男卻扭曲事實以鐵鍊鎖上她的房門，後來她才得知廖男早已出軌，是為擺脫婚姻束縛才捏造對她不利的指控。

只是法院審理後認為，廖男婚前就知道妻子沉迷宗教，婚後也曾給予金錢資助，廖妻熱衷宗教信仰的行為，兩人縱有宗教信仰差異、個性觀念不合等，也是婚姻生活互動中常見的爭執，判廖男敗訴，不准離婚。

★本文為《鏡報》獨家報導，歡迎各界引用並明確標註來源；照片攝影版權所有，請聯繫《鏡報》取得授權。



