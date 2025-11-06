揭密彌勒皇教／陳金龍電玩大亨變降魔教主 自封「朕」靠賣畫、法器海撈數10億

宇宙彌勒皇教教主陳金龍自封皇帝，信徒要下跪磕頭讓手他持金權杖加持。翻攝彌勒國新聞

自稱彌勒佛降生人間的「彌勒皇佛」陳金龍，愛穿黃袍且自封朕，遭檢舉長期揪有天眼的信徒詛咒各國政要及社會名流。信徒指出，陳金龍創立「宇宙彌勒皇教」逾20年，全台15處聖地、3處道場與3處美術館，信徒遍布各行各業；雖然法人登記資料顯示，皇教基金會財產總額為1.5億餘元，但實際上陳金龍靠信徒捐獻及販賣皇教法器、書籍、課程與昂貴畫作等多角化經營，早已積攢數10億元身家。

Ptt閒聊版數年前曾有網友貼文爆料，朋友的爸爸罹癌開刀，病癒後加入宇宙彌勒皇教隨即開始瘋狂捐款，先是捐500萬給教主，接著刷卡買60幾萬的能量珠，再來是刷600萬元買教主畫的油畫，但款項都是貸款而來，為此跟全家人吵架鬧翻。

但這位瘋狂捐錢的信徒入教後卻接連中風2次，最後一次中風後喪失行動能力，才被家人控管財務，無法再去皇教花錢捐獻。

號稱國際藝術大師 抽象畫售價百萬起跳

一名跟隨陳金龍多年的信徒表示，陳金龍不同於其他新興宗教領導人之處，在於他多才多藝且深諳企業經營之道，「宇宙彌勒皇教」基金會不但設有出版部門、美術館與氣功中心，還販賣昂貴的各類能量法器與神秘課程。

陳金龍本人還有另一個「國際藝術大師」身份，他的抽象畫作號稱3度入選「法國秋季沙龍展」，售價都在百萬及千萬元之譜。至於信徒隨喜捐贈的鉅額土地及廟產更是價值不斐，可見教主號召力驚人。

陳金龍自稱是國際藝術大師，他畫的抽象畫售價都在百萬起跳，信徒仍趨之若鶩。翻攝彌勒國新聞

輔大宗教係退休教授鄭志明為揭開新興宗教的神秘面紗，曾深入研究陳金龍創立「宇宙彌勒皇教」的歷程，活脫脫是一部由貧寒少年到電玩大亨，再轉型為降魔教主的神奇發跡史。

鄭志明的研究論文指出，陳金龍1960年出生在北市三軍總醫院旁的四合院，家境貧寒。他畢業於復興美工，早年因投資電玩遊戲機累積第一桶金，並曾當選全國性電玩協會理事長，與黑白兩道關係良好。

1980年代後期，兩岸開放交流，陳金龍前往中國杭州投資房地產，因宿疾接受當地氣功師治療，病況奇蹟獲改善，他開始練氣功、讀經書，並赴浙江南海普陀山修持，領悟到自己與觀世音菩薩有特殊因緣。

自詡「無極彌勒天皇」 頭戴皇冠、身穿金袍

陳金龍返台後，在北市寧夏路成立道場教授氣功，並開始為人「靈療」，他號稱自己能教他人「如何開天眼」，並配合具備天眼通的弟子查看病因。

不久後，陳金龍就創立「宇宙彌勒皇教」，自詡為「無極彌勒天皇」，是統領宇宙的最高主宰，能引領眾生靈性歸往「宇宙彌勒淨土」，在全台各地廣開15處聖地、3個道場、3間美術文物館。陳金龍不但常以頭戴皇冠、身穿金袍造型拍攝形象照，近年與信徒傳訊息時也都自稱為「朕」，下指令時必定用「奉天成命（運）」、「欽此」等古代皇帝用語，信眾得下跪磕頭讓陳金龍持金權杖加持，回覆陳金龍指令時，也一律都用「遵命，接旨」等字句。

宇宙彌勒皇教全台有16處道場、4間美術館。翻攝官網

據了解，鄭志明在論文中詳述陳金龍創教歷程，卻因引述皇教出版書籍中記載陳金龍當年在已婚狀況下，在中國與楊姓「同修」外遇生子，指陳「對父母不孝，對妻子不忠，對家庭不顧」，讓陳金龍超火大，也將鄭志明納入詛咒名單。

★本文為《鏡報》獨家報導，歡迎各界引用並明確標註來源；照片攝影版權所有，請聯繫《鏡報》取得授權。



