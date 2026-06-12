（揭密日專題4-1）從《第三類接觸》到《揭密日》 史匹柏的宇宙觀回望

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〔記者許世穎／專題報導〕金獎大導史蒂芬史匹柏在1977年以《第三類接觸》捕捉全球觀眾對未知宇宙的想像，將外星生命從威脅轉化為希望與敬畏，也奠定他日後科幻創作的情感基調。近五十年後，他以新片《揭密日》再度回望同一主題，但語氣已從浪漫想像轉向對真相與權力的反思。

史匹柏坦言，當年拍攝《第三類接觸》時，他總在思考「如果這一切都是真的，那該有多美好」。如今則變成另一種提問：「如果我們真的知道這一切都是真的，那該有多美好？」看似微小的語氣轉折，實際上反映他對「真相重量」的重新理解。

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《揭密日》並非續集，而是一種跨世代對話，史匹柏長年著迷於「宇宙中的未知」，這份興趣可追溯至童年時父親帶他觀看英仙座流星雨的經驗。那一夜讓他第一次意識到宇宙並非空白，而是充滿無法理解的存在。

這份好奇心也直接推動史匹柏的創作起點。1964年，年僅17歲的他以超8毫米攝影機拍攝《火光》，講述科學家調查不明飛行物的故事，被視為他的幽浮題材雛形。此後，他持續以外星為核心主題，從《第三類接觸》、《E.T.外星人》到《世界大戰》，逐步建構人類與未知之間的情感光譜。

然而到了《揭密日》，焦點已從「外星是否存在」轉為「人類是否被允許知道真相」。宇宙不再只是外部奇觀，而是被資訊、制度與權力包裹的認知戰場。

史匹柏也曾在籌備《第三類接觸》時收到NASA長信，內容反對拍攝並要求取消計畫，反而加深他對「被隱藏之物」的興趣。他後來在《郵報：密戰》中處理政府隱匿真相的議題，而《揭密日》則將焦點轉向UAP與軍方資訊控制。

近年美國社會對UAP議題的關注再度升溫，從國會聽證到相關解密文件陸續公開，也讓這類長期處於邊緣的討論重新進入公共視野。包括美國前總統川普近期在相關公開談話中亦被問及UAP與機密資訊議題，使這個原本偏向科幻的命題，更貼近現實政治與資訊透明度的爭論。

在史匹柏眼中，這部電影不再只是科幻延伸，而是關於當代資訊不透明與真相壟斷的隱喻。外星生命只是表面問題，真正核心是「誰有權決定什麼能被知道」。

因此，《揭密日》成為史匹柏創作生涯的一次回望，也是一種重新定義：未知不再是浪漫，而是權力結構的一部分。

《揭密日》全台上映中！

(文未完待續，本文共四篇，此為第一篇)

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