（揭密日專題4-2）52頁備忘錄誕生：史匹柏《揭密日》的創作裂變

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〔記者許世穎／專題報導〕電影《揭密日》的誕生過程本身，就是一則關於創作如何被生成與累積的故事。2023年，史蒂芬史匹柏在規劃新作時，再度被UAP(不明異常現象)議題吸引，特別是2017年《紐約時報》揭露五角大廈秘密研究計畫，以及後續美國國會針對UAP舉行的公開聽證，使原本長期存在於邊緣文化的話題重新回到主流輿論核心。

與傳統好萊塢電影開發流程不同，史匹柏並未先完成劇本架構，而是直接以手機備忘錄App開始書寫故事。他甚至採取「從結局往回推」的方式進行創作，這種方法與他早期構思《第三類接觸》時的工作方式高度相似，先確立情緒與終點，再逐步補足中間的邏輯與角色路徑。

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在接下來數月中，他以極為碎片化的方式持續更新內容，將角色、場景、概念與世界觀逐步堆疊成形，並不斷傳送給長期合作的製片克莉絲蒂馬柯斯可。她形容這段過程像是「每天收到一個更完整的謎題」，每一次更新都比前一次更長，也更接近完整敘事版本，但始終保留某種未完成的懸念感。

短短兩到三個月內，這些備忘錄逐漸累積成一份長達52頁的故事大綱，已具備完整劇情骨架與角色關係網絡，甚至已可視為準劇本階段。對於大型電影開發流程而言，這種以行動裝置完成長片故事設計的方式極為罕見，也展現史匹柏長年依賴直覺式創作的特性。

完成初稿後，他將故事交由長期合作編劇大衛・柯普進一步發展。柯普當時同時進行其他劇本項目，但他形容這份故事已經「幾乎成形」，不僅世界觀完整，角色動機與敘事終點也相當清晰，甚至具備可直接進入製作階段的成熟度。

柯普一度建議史匹柏自行完成劇本，但最終仍選擇加入合作。他們採取不同於傳統線性編劇的方式，而是以「角色分拆」進行多輪重寫：每個主要角色都擁有各自版本的劇本，再從不同視角拼接整體敘事，使故事結構更接近拼圖式的多重真相模型，而非單一敘事線。

這種創作方法也讓《揭密日》從一般陰謀驚悚片，轉變為一種具有多層視角的敘事系統。每個角色不只是推動劇情的工具，而是各自承載一種對真相的理解方式，彼此之間既互補又矛盾。

在這樣的結構下，電影的「真相」並非單一答案，而是由多重版本交錯組成的認知網絡，使觀眾必須自行拼湊完整圖像。

《揭密日》全台上映中！

(文未完待續，本文共四篇，此為第二篇)

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