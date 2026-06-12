（揭密日專題4-3）UAP世界與權力結構：史匹柏《揭密日》的真相政治

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〔記者許世穎／專題報導〕史蒂芬史匹柏執導新作《揭密日》建立在UAP(不明異常現象)的文化語境之上，並融合羅斯威爾事件、麥田圈、軍方回收外星科技、記憶缺失與政府秘密計畫等長年存在於陰謀論與科學邊界之間的元素，構成一個介於現實與想像之間的敘事空間。

電影的重要靈感來源之一，是2017年《紐約時報》的調查報導，揭露美國國防部長期資助一項秘密UAP研究計畫，並公開軍方飛行員與不明飛行物接觸的影像資料，引發全球對政府資訊透明度與國家安全機制的廣泛討論，也讓UAP從邊緣議題進入主流政治語境。

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在史匹柏的詮釋中，故事的核心已不再是外星生命是否存在，而是「資訊本身如何被控制」。真相不再是一種被動發現的結果，而是一種被權力結構分配、封存與釋放的資源。誰能接觸資訊，誰就能定義現實。

電影中的關鍵設定「裝置」，正是這種權力邏輯的具象化。它會依使用者不同而產生完全不同的效果，可能是武器、記憶觸發器、認知干預工具，甚至是某種無法被完整理解的介面，但其核心機制始終處於未知狀態。這種設計刻意避免單一定義，使它成為敘事中的「不確定核心」。

因此，《揭密日》逐漸超越傳統科幻框架，進入資訊政治與認知戰的討論層面：當真相可以被選擇性揭露與限制，人類如何判斷現實？當世界的「共同認知」可以被調整，社會又如何維持穩定？

編劇大衛柯普指出，故事真正關心的並非外星文明，而是權力如何透過資訊塑造知識。他認為電影本質上是一種關於「信任機制」的敘事：在資訊不完整甚至被操控的狀態下，人類如何決定相信誰、相信什麼？

史匹柏則將問題推向更深層：當真相可能挑戰信仰、國家秩序甚至人類存在意義時，人類是否仍願意共同面對它？或者會選擇各自退回安全的認知框架之中？

因此，《揭密日》最終關注的並不是宇宙未知，而是資訊時代中共同現實如何被建立、拆解與再建構的過程。它所描繪的不是外星之謎，而是人類自身如何在真相面前分裂或連結的狀態。

《揭密日》全台上映中！

(文未完待續，本文共四篇，此為第三篇)

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