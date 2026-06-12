（揭密日專題4-4）走進真相核心的人：艾蜜莉布朗與喬許歐康納的雙主角視角

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〔記者許世穎／專題報導〕電影《揭密日》的敘事核心，落在艾蜜莉布朗飾演的氣象主播瑪格麗特費柴德，以及喬許歐康納飾演的資安專家丹尼爾凱爾納兩位普通人身上。兩人原本毫無交集，卻因一場無法解釋的資訊事件，被迫共同進入牽動全球權力結構的危機核心。

瑪格麗特在堪薩斯市地方電視台工作，渴望在新聞領域獲得更具意義的突破，卻意外發現自己與一項足以改變世界秩序的機密資訊產生連結。更關鍵的是，她成為少數「能說出真相的人」，同時也成為必須被抹除的目標。在這個設定中，她並非典型英雄，而是被動被推向中心的人。

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艾蜜莉表示，角色吸引她之處在於其「非英雄狀態」，瑪格麗特不是準備好拯救世界的人，而是在壓力與恐懼中被迫做出選擇的人。這種設定讓每一步行動都帶有不確定性，也使角色更貼近現實人物，而非類型片中的功能性英雄。

為了詮釋角色，她在拍攝前接受密集語言訓練，學習韓語與俄語，以應對片中多語言環境。同時，她也參與設計電影中的非人類語言系統，使語言成為敘事的一部分，而不只是對白工具。最終效果則由後期音效設計進一步整合，形成具有陌生感的語音結構。

另一邊，喬許飾演的丹尼爾曾是駭客，因犯罪紀錄入獄，後被機密機構「沃德克斯」吸收為資安專家，負責處理UAP相關資料。然而在接觸核心機密後，他逐漸意識到體制本身建立在資訊遮蔽之上，於是選擇反抗並展開逃亡，同時試圖拼湊自己被切割的人生記憶。

歐康納形容這個角色最大的特點是「自我缺口」，丹尼爾不只是隱藏秘密，而是連自身過去都無法確認，使他必須以更直覺、破碎的方式進入表演。他也因此打破過往依賴背景資料建立角色的方法，轉而依靠當下情境反應來完成人物塑造。

談及與艾蜜莉合作，他形容兩人呈現出明顯互補性，艾蜜莉能迅速進入情緒狀態，在高壓場景中保持穩定輸出，而他則更多處於反應與調整節奏的位置。在一場火車追逐戲中，兩人甚至在拍攝空檔維持輕鬆氣氛，但一開拍便立即切換至極端緊張狀態，形成強烈對比。

至於與傳奇般的史蒂芬史匹柏合作，他則形容導演並非外界想像的高度控制型創作者，反而具有高度即興與玩心。史匹柏會讓現場環境與演員反應共同生成鏡頭，使拍攝過程保持流動性，而非完全預設。

最終，兩位角色的交會不只是劇情設計，而是整體主題的縮影：當普通人被推入無法理解的真相核心，他們如何在崩解的資訊世界中重新定義自己與彼此。

《揭密日》全台上映中！

(全文完)

(揭密日專題4-1)從《第三類接觸》到《揭密日》 史匹柏的宇宙觀回望

(揭密日專題4-2)52頁備忘錄誕生：史匹柏《揭密日》的創作裂變

(揭密日專題4-3)UAP世界與權力結構：史匹柏《揭密日》的真相政治

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