揭密薩爾瓦多巨型監獄 美CBS播出前3小時突撤報導

美國哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)原定在21日播出的新聞節目「60分鐘」(60 Minutes)內播出對薩爾瓦多「反恐怖主義監禁中心」(Terrorism Confinement Center, CECOT)的報導，但在預定播出前的數小時突然將其撤下，並宣佈該報導將在未來的某個時段播出。

該節目在社群媒體上發文表示：「今晚『60分鐘』節目的播出排程已經更新。」該節目在原定安排播出的3小時前，在X和其他社群媒體平台發佈消息表示：「我們的報導『CECOT內部揭密』(Inside CECOT)將在未來的節目中播出。」

一名哥倫比亞廣播公司新聞網的發言人，在電子郵件中表示，該片段「需要補充報導」。

哥倫比亞廣播公司21日移除了一個連接到「CECOT內部揭密」片段頁面的連結。該網頁先前顯示一段預告片，現在則顯示著「找不到此頁面」的訊息。然而，其Paramount Plus的網站上先前曾有一段描述顯示，該片段原定於美東時間(ET)21日晚間7時30分(台灣時間22日上午8時30分)播出，國際特派員艾馮熙(Sharyn Alfonsi)將訪問近期獲釋的被驅逐移民，談論他們在獄中受到的「殘酷折磨」。

這項決定正值該網絡在總編輯(Editor-in-Chief)魏斯(Bari Weiss)的領導下經歷改變之際。她在今年10月被任命領導哥倫比亞廣播公司新聞網，此前哥倫比亞廣播公司的母公司「派拉蒙天空之舞」(Paramount Skydance)買下了她所創辦的線上新聞出版公司「自由媒體」(The Free Press)。

魏斯先前曾任「紐約時報」(The New York Times)和「華爾街日報」(Wall Street Journal)的評論作家，由於她過去從未管理過電視新聞編輯部或製作過廣播新聞內容，她的任命被視為是個具爭議性的選擇。今年12月10日，她任命杜可皮爾(Tony Dokoupil)為其旗艦節目「CBS晚間新聞」(CBS Evening News)的新主播，取代了狄克森(John Dickerson)和杜波伊斯(Maurice DuBois)的雙主播組合。

CECOT是薩爾瓦多的巨型監獄，美國未經審判就將數百名大多數為委內瑞拉人的移民送至該監獄。此監獄因為惡劣的條件而受到人權組織譴責。(編輯：陳文蔚)