揭密超級豪宅「陶朱隱園」！2千坪生態庭院造價5億 360度迎賓大廳曝光

座落台北市信義區超級豪宅「陶朱隱園」，過去一向非常神秘，如今為了拚銷售，業者今（27）日首度開箱公設區域，光生態庭院就佔地超過2千坪，造價5億；迎賓大廳更是挑高六米，規劃360度全圓的開放式空間；最吸睛的頂樓，還能零死角近距離看到台北101，而目前每週平均都有5~6組帶看，業者力拚全年可以賣掉至少3戶。

高低錯落的綠樹植栽，遍植花草樹木，光生態庭院就佔地超過2千坪，造價更高達5億元，且庭院內還有著樹齡超過數百年，比跑車都還要貴的日本羅漢松。

廣告 廣告

生態庭院佔地超過2千坪，造價高達5億元。圖／台視新聞

「陶朱隱園」樹醫師詹鳳春表示，「大概一個月，會來這邊兩三次左右，且當初選這些樹，進來的時候全部都有幫忙做健康診斷，每一棵樹都是精挑細選。」

樹齡超過數百年，比跑車都還要貴的日本羅漢松。圖／台視新聞

進入迎賓大廳，一進門就可以看見鉑金材質的藝術品「開門見山」，大廳採360度全圓開放式空間設計，把室內室外景色，巧妙融合；隨後還能看到超狂的「超跑用電梯」，這個電梯不只是可以用來載超跑，還大到可以讓救護車直接上樓，把握救援時間更顧及住戶隱私。

大廳採360度全圓開放式空間設計。圖／台視新聞

頂樓方面，一邊是喧囂的城市景觀，另一頭還能俯瞰台北象山，還可以零死角近距離看到台北101。

頂樓可以同時欣賞城市景觀與台北象山的自然風景。圖／台視新聞

中工發言人程安慈指出，每週來客約5到6組，「我們希望說他本身的社會形象、社會企業責任是好的，這我們優先考量，當然他必須是工商業的，也是屬於比較金字塔級頂端的」。

「陶朱隱園」三樓以上每坪開價300萬元，管理費每坪600元，鎖定高端客戶，力拚全年可以賣掉3戶，首度對媒體開箱，就是要吸引富豪買家入住。

台北／魏于恬、余苓瑀 責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

美媒：2030前台積電可望再漲148%！ 台Q3經濟成長7.6%驚呆韓媒

陶朱隱園首戶成交！神秘買家12億買1戶4車位 突破「彭淮南防線」

「陶朱隱園」傳聯貸欠息 中石化澄清協助溝通未背書