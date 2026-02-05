揭密都市傳說！北車地底「膠囊旅館」大公開 僅1類人能住

【緯來新聞網】台北捷運獨有！台北車站底下有一間隱藏的「膠囊旅館」，不僅有床位，還有淋浴間，整體氛圍相當愜意放鬆。原來這是捷運高運量行控中心員工專屬的值夜室，只有員工才能享受的專屬福利，畫面曝光讓網友驚嘆連連。

台北捷運開箱隱藏在台北車站底下的「膠囊旅館」。（圖／翻攝自台北捷運 Metro Taipei臉書）

台北捷運在社群平台指出，最近北捷出現一個「都市傳說」，在行控中心深處，藏著一個只有內部員工知道的神秘休息空間，就是「高運量行控中心的值夜室」。該值夜室的打造，是為了讓24小時輪班、承受高度精神壓力的行控中心工作人員，能有一個暫時卸下壓力、徹底放鬆不受打擾的「秘密基地」。



從曝光的照片和影片可見，值夜室採用綠意風格裝潢，營造出放鬆的環境。入口旁有整齊的放鞋區，可以脫下鞋子換上室內拖，裡面還有淋浴室，供員工盥洗，而值夜室內設置了6個獨立休息艙，可以安心休息不被打擾。特別的是，艙內的燈光可以依照個人需求調整亮度。

廣告 廣告

值夜室僅供捷運員工使用。（圖／翻攝自台北捷運 Metro Taipei IG）

台北捷運更透露，值夜室的3大設計特色，包括獨立的膠囊空間，隔音又遮光，一秒進入深度睡眠；綠意盎然的設計，舒緩緊繃的神經；以及下工作崗位後確保休憩品質、上工時精神飽滿繼續守護旅客安全。



網友看到後，紛紛讚嘆不已，「適當給員工休息是好事能減少疲勞問題」、「有進步是好事，持續進步跟提升待遇才能吸引好的人才」、「有考慮開放上架到訂房網站嗎」、「光是隱密性就比台灣一堆醫院給主治醫師的值班室好太多了」。

更多緯來新聞網報導

黃信赫《哈勇家》備受關注 磨練眼神天天交自拍作業

小胖老師沒撐到過年！59歲袁惟仁病魔纏身8年病逝