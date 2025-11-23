揭密！ 夾心餅乾日產量近4萬片 糕餅業二代低潮創業

民視新聞／綜合報導

拜訪親朋好友，或到廟裡拜拜時，很多人會帶餅乾禮盒，但你可能沒想過，花生肉鬆夾心餅乾的創意研發，靈感竟然是來自早餐店。老字號糕餅店二代李漢翊，是七年級生，疫情時，跟家中決裂，負氣創業，六年過去了，現在的他，不但營業額破億，也明白創業不簡單，同時也終於跟家裡破冰。

倒出麵粉，反覆搓揉，餅乾體從一開始的人工打麵糰，就很講究。

靜置一個晚上，將麵團放進餅乾機，短時間，逼出油脂，經過5分20秒，香氣逼人的餅乾出爐，但這時候，工廠的另一邊，也沒閒著過。

把焦糖加入沸水煮化，冷卻固定，無論是焦糖餡、花生餡或是巧克力餡，下一步加入擠餡機中，別小看這倒入機台的動作，研發時困難重重。

夾心餅乾研發長 王怡文：「太熱的話，可能溫度太高，那這樣的話，容易造成機器的損壞，那如果太冷，像冬天最近比較冷，或是有寒流來的話，巧克力的話又會比較快凝固。」

民視記者 葉為襄：「實際進到產線觀察，其實這個位置的作業員，動作必須相當靈敏，因為從擠完餡，再到對齊好四邊的直角，再送給他的夥伴，其實反應時間不到兩秒，一分鐘就可以做出40顆餅乾。」

講究員工訓練，力拼外銷的餅乾禮盒，一天產量就將近4萬個，六年下來營業額破億，七年級的創辦人李漢翊從未在鏡頭前曝光過，其實他生長在知名老字號糕餅店。

夾心餅乾創辦人 李漢翊：「因為那時候，我跟家裡決裂，所以其實出來創業，是背負著那種不能輸的心情。」

夾心餅乾創辦人 李漢翊：「我創業印象中比較深刻的是，我跟我的一個夥伴一起創業，應該說好朋友，然後那時候我們租一間15坪不到的一個小工作室。」

回想起六年和好友一起創業，好友切雞肉做中盤商，他在旁邊挑戰手工餅乾。

夾心餅乾創辦人 李漢翊：「肉鬆花生它，其實它的創作，就是研發這個靈感來源，其實是我很喜歡吃，就是我每次去早餐店，我都一定會點那個花生吐司夾肉鬆。」

夾心餅乾創辦人 李漢翊：「我一開始創業就想走國際市場，台灣的東西如果是好的，我覺得就應該值得被世界看到。」

疫情時期，不少品牌倒閉，但李漢翊反而看到一線生機，把在家中學的行銷手法用在創業，用最低成本打進百貨通路，同時經營電商，六年過去，他也因為懂了創業艱辛和家人破冰，李漢翊鼓勵台灣創業人挑戰外銷，不受限市場，夾心餅乾的台灣味，儼然已經成為餅乾界潛力新星。

