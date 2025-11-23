揭密！ 夾心餅乾日產量近4萬片 糕餅業二代低潮創業
民視新聞／綜合報導
拜訪親朋好友，或到廟裡拜拜時，很多人會帶餅乾禮盒，但你可能沒想過，花生肉鬆夾心餅乾的創意研發，靈感竟然是來自早餐店。老字號糕餅店二代李漢翊，是七年級生，疫情時，跟家中決裂，負氣創業，六年過去了，現在的他，不但營業額破億，也明白創業不簡單，同時也終於跟家裡破冰。
倒出麵粉，反覆搓揉，餅乾體從一開始的人工打麵糰，就很講究。
靜置一個晚上，將麵團放進餅乾機，短時間，逼出油脂，經過5分20秒，香氣逼人的餅乾出爐，但這時候，工廠的另一邊，也沒閒著過。
把焦糖加入沸水煮化，冷卻固定，無論是焦糖餡、花生餡或是巧克力餡，下一步加入擠餡機中，別小看這倒入機台的動作，研發時困難重重。
夾心餅乾研發長 王怡文：「太熱的話，可能溫度太高，那這樣的話，容易造成機器的損壞，那如果太冷，像冬天最近比較冷，或是有寒流來的話，巧克力的話又會比較快凝固。」
民視記者 葉為襄：「實際進到產線觀察，其實這個位置的作業員，動作必須相當靈敏，因為從擠完餡，再到對齊好四邊的直角，再送給他的夥伴，其實反應時間不到兩秒，一分鐘就可以做出40顆餅乾。」
講究員工訓練，力拼外銷的餅乾禮盒，一天產量就將近4萬個，六年下來營業額破億，七年級的創辦人李漢翊從未在鏡頭前曝光過，其實他生長在知名老字號糕餅店。
夾心餅乾創辦人 李漢翊：「因為那時候，我跟家裡決裂，所以其實出來創業，是背負著那種不能輸的心情。」
夾心餅乾創辦人 李漢翊：「我創業印象中比較深刻的是，我跟我的一個夥伴一起創業，應該說好朋友，然後那時候我們租一間15坪不到的一個小工作室。」
回想起六年和好友一起創業，好友切雞肉做中盤商，他在旁邊挑戰手工餅乾。
夾心餅乾創辦人 李漢翊：「肉鬆花生它，其實它的創作，就是研發這個靈感來源，其實是我很喜歡吃，就是我每次去早餐店，我都一定會點那個花生吐司夾肉鬆。」
夾心餅乾創辦人 李漢翊：「我一開始創業就想走國際市場，台灣的東西如果是好的，我覺得就應該值得被世界看到。」
疫情時期，不少品牌倒閉，但李漢翊反而看到一線生機，把在家中學的行銷手法用在創業，用最低成本打進百貨通路，同時經營電商，六年過去，他也因為懂了創業艱辛和家人破冰，李漢翊鼓勵台灣創業人挑戰外銷，不受限市場，夾心餅乾的台灣味，儼然已經成為餅乾界潛力新星。
原文出處：揭密！ 夾心餅乾日產量近4萬片 糕餅業二代低潮創業
更多民視新聞報導
搶攻中秋商機! 老字號肉乾品牌推新品 主打健康無添加
「8種台灣美食」日人超怕？一票人驚「1物」沒上榜
對花生過敏？ 美研究揭從小吃可大幅降低風險
其他人也在看
高雄航線新突破 麗星夢郵輪首創直航菲律賓新航線
【記者 王雯玲／高雄 報導】麗星夢郵輪旗下「探索星號」（Star Navigator）今（21）日盛大停靠高雄台灣好報 ・ 1 天前
綠高層吃海產挺高市早苗 栗正傑示警：只對大局有害處
日本首相高市早苗11月7日「台灣有事」的說法引發中國大陸軍演、經濟管制等措施強烈制裁，賴清德總統與外交部長林佳龍都吃日式料理表達挺日。對此，退役少將栗正傑認為，台灣政府對於此事的反應相當無知，認為高層在此時吃日本海產的行為毫無意義，對大局只有害處，並沒有幫助；這個時候，台灣自己應該低調。中天新聞網 ・ 4 小時前
日本出現4改變「逐漸台灣化」 知情人揭原因
許多台灣人將日本列為出國旅遊首選，一名網友表示，多年後再到日本玩，發現到4大改變，包括許多商店的店員是外國人、電車上出現大聲交談的日本乘客、街道垃圾明顯增多、日本人會邊走邊吃東西，直呼「日本越來越像台灣了」，貼文曝光後，有知情網友說，少數日本人不如想像中有禮貌。中時新聞網 ・ 4 小時前
幕後》柯文哲神隱2個月忙什麼？和ChatGPT吵架 與AI密謀一件事
民眾黨創黨主席柯文哲在2025年9月中解除羈押禁見，至今已經過了2個多月，這段時間柯文哲在幹什麼？依他本人於官方頻道影片中的說法，他幾乎整天都在家上網，於網路上東晃晃、西晃晃；民眾黨現任主席黃國昌則表示，他經常和柯文哲交換意見，一周會和柯文哲見2次，他與國民黨主席鄭麗文會面前一天，凌晨1點柯文哲還傳訊息給他。柯文哲妻子陳佩琪也在臉書透露，柯文哲最近拍片、運動......風傳媒 ・ 4 小時前
中日緊張時刻 挺日！衛福部公告福島5縣食品即日全面解禁
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 為了日本首相高市早苗的「台灣有事」論，中國與日本近期關係緊張，甚至封殺日本海產，此刻，台灣卻是時隔14年後，全面解禁福島5縣食品，食藥署今（21）日正式公告解除禁令，不再需要逐批查驗、也不再需要出示產地證明及輻射檢測報告的「雙證」制度，全面恢復常態管理。公告即起生效。 解禁福島食品，衛福部早有動作，食藥署今年8月29...匯流新聞網 ・ 1 天前
「萬吉•麟洛藝起來」繽紛綻放！親子寫生打造最暖社區風景
記者蔣謙正／屏東報導 屏東麟洛近年因義大特區開發與交通建設陸續到位，逐漸成為串聯屏東…中華日報 ・ 4 小時前
苗栗竹南糕餅店三代傳承 用漢餅之美見證台灣世代幸福記憶
美食中心/綜合報導 三代薪火相傳的苗栗傳統糕餅店 在苗栗，有家老餅舖以三代傳承的手工技藝，默默回應現代人對食品健康與真材實料的渴望。從甜度控管到保存方式，處處可見對品質細節的堅持，也反映出傳統產業在地 […]民生頭條 ・ 1 天前
郵輪公司開新航程"高雄直航菲律賓" 6天就能玩遍兩國
民視新聞／綜合報導郵輪公司旗下的新郵輪，停靠高雄港旅運中心，在船上舉辦首航記者會，宣布開啟高雄直航菲律賓的新航程，成為目前全台唯一從南台灣出發的郵輪品牌，旅客只需要6天5夜，就可玩遍兩個國家三個城市。民視 ・ 1 天前
蔣萬安參加公益路跑 笑謝「我家老闆」救援助他游刃有餘
台北市不動產仲介幸福家園公益路跑今晨於凱達格蘭大道開跑，市長蔣萬安表示，公會多年來致力公益活動，包括透過路跑捐贈150萬元幫助弱勢，透過行動為孩童發聲，以及募得17萬5000袋「熱血」，他也笑稱早上出門時，二寶、三寶吵成一團，感謝太太出手相救，讓他得以從容出席。自由時報 ・ 4 小時前
印度"太陽城"巴德拉 點亮450萬戶家庭
在印度拉賈斯坦邦的沙漠中，一座太陽能電廠，改變了上千人的生活。曾經因為長期停電而被迫中斷的農耕、課業和商機，如今都在太陽能的支持下，重新啟動，穩定的電力不只讓村民擺脫高溫與黑暗，也帶來了希望。 曾...大愛電視 ・ 19 小時前
巴西前總統波索納洛遭拘留 法官憂利用守夜活動潛逃
（中央社巴西利亞22日綜合外電報導）巴西前總統波索納洛因發動政變未遂定罪，並在上訴期間遭居家軟禁，但最高法院擔心他試圖藉助兒子號召的守夜活動逃脫，認定其風險極高，今天轉為警方拘留。中央社 ・ 6 小時前
韓國文化日搭TWICE熱潮登場！ 5大城市吉祥物首同框亮相
[Newtalk新聞] 韓國天團接力在港都開唱，高雄掀起K-POP熱潮，今年邁入第14年的「韓國文化日」也在昨(22)日熱鬧登場，透過韓語演講、K-POP歌唱及舞蹈比賽，展現年輕世代對韓國文化的熱情。活動由高雄市韓人會、高雄韓國國際學校及高雄世宗學堂共同主辦，並與高雄市政府攜手宣傳。市府行政暨國際處長張硯卿指出，今年適逢TWICE出道10週年首次在台舉辦演唱會，高雄地標點燈應援、民間同步響應，韓國文化日的舉辦，讓市民更認識高雄與韓國城市的合作成果，高雄不僅展現「演唱會之都」的魅力，更以城市外交不斷拓展國際舞台，深化台韓友好交流。 活動開場驚喜安排TWICE經典組曲，瞬間炒熱氣氛，高雄世宗學堂學堂長尹桓鎬表示，這次韓國文化日報名踴躍，參賽者年齡橫跨國高中生、大學生至社會青年，透過韓語演講、歌唱與舞蹈，引導青年從多元面向更認識韓國文化。高雄市韓人會會長林永鎬則指出，韓國文化日已成為高雄一年一度的重要活動，期盼藉由活動讓更多市民親近韓語與韓國文化，進一步拉近高雄與韓國的距離。 張硯卿指出，今年韓國文化日特別與韓國城市合作，高雄熊也首次與姊妹市釜山、友好城市大田、大邱、水原及MOU城市高陽的超新頭殼 ・ 4 小時前
難逃魔咒？甘迺迪外孫女驚爆罹血癌 骨瘦如柴壽命「僅剩1年」
美國前總統甘迺迪（John F. Kennedy）的外孫女施洛斯伯格（Tatiana Schlossberg），近日自曝罹患罕見突變型急性骨髓性白血病（AML），醫師告知她「僅剩不到12個月壽命」，她並自述與病魔抗爭過程。中天新聞網 ・ 3 小時前
TWICE高雄開唱 世運違規攤商拒檢甩1警害跌倒受傷
（中央社記者洪學廣高雄23日電）韓團TWICE週末在高雄世運主場館開唱，但世運大道卻有違規攤商販賣盜版周邊。左營警方表示，陳姓攤商拒不配合身分查證企圖逃跑，員警制止遭甩開、跌倒挫傷，全案依妨害公務及傷害罪嫌送辦。中央社 ・ 4 小時前
客家老味新創！ 酸柑茶升級 做工繁複去油養生
民視新聞／綜合報導您吃過柑橘、喝過茶，但加在一起泡的茶，能想像嗎？來自客家人的養生茶品－酸柑茶，用大顆的虎頭柑，先挖空果肉，留下果皮，再加入特製的茶葉熬煮，泡出一杯好茶，過程繁瑣。業者耗時一年，透過改良，加入好茶葉、好藥材，提升功效。民視 ・ 4 小時前
「不麻煩子女」高齡觀念轉變 安養信託成養老防線防詐騙
高齡長者的養老觀念正悄然改變！越來越多銀髮族選擇入住銀髮宅，享受飯店式服務與完善照護，開啟精采的退休生活。與此同時，安養信託也成為新興趨勢，協助長者妥善規劃老年財務，確保生活品質無虞。專家建議，長者應審慎評估自身狀況，與專業顧問討論，量身打造最適合的養老方案，在享受獨立自主的同時，也能獲得生活保障與豐富內涵！TVBS新聞網 ・ 15 小時前
建國科大歡慶60週年校慶 校友回娘家齊聚一堂共創校務發展新篇章
建國科技大學今年迎來創校60週年里程碑，校方於22日盛大舉辦「60週年校慶暨校友回娘家活動」，吸引歷屆畢業校友熱情返校，共同見證學校持續茁壯的成果。活動從上午揭幕儀式展開，緊接著校史回顧展、傑出校友表揚、系所成果展示與校園巡禮等多項精彩內容，讓校友們在溫馨氛圍中重溫求學時光，也感受母校近年在教學、研究與產學合作上的卓越進步。校長江金山在致詞時表示，建國科大從創校之初的技職教育基礎扎根，如今已發展成產學連結深厚、具備跨域教學能量的大學，尤其在工程、資訊、管理、設計等領域均具代表性成果。近年面對少子化浪潮，學校積極推動教育轉型、強化學生競爭力與國際視野，校務發展仍逆勢成長，這些成果都要感謝全體師生的努力，以及歷屆校友持續不斷的支持。校友總會也在活動中特別號召畢業校友返校參與，並象徵性地向學校致贈紀念禮物，代表校友對母校的情感連結與回饋心意。總會成員表示，「建國科大是我們共同的家，每位校友在不同領域發光發熱，都是建國的榮耀。看到母校在艱難的教育環境中依然展現亮眼成績，更讓我們感到與有榮焉。」校園內布置充滿濃厚的六十週年慶氛圍，各系所亦展出學生創作與專題成果，從智能機器人、創新工程設計到文創作台灣好新聞 ・ 4 小時前
憲兵副連長太離譜！業務出包竟遷怒「狂咬女下士8口」 判決出爐
即時中心／黃于庭報導憲兵驚傳離譜咬人事件！有名任職於陸軍六軍團憲兵連的楊姓中尉副連長，因不滿下屬業務疏失，且多次責問未果，竟轉而將怒氣發洩在另名徐姓女下士身上，狂咬對方7至8口。案經桃園地院審理，考量楊男犯後態度良好，雙方也達成和解，判處判拘40天並予以緩刑2年。民視 ・ 4 小時前
金馬62／范冰冰奪影后哭到眼睛腫脹 李安親致上祝福
中國大陸女星范冰冰憑藉新作《地母》榮獲本屆金馬獎最佳女主角，儘管因工作行程衝突未能親赴典禮，但劇組在凌晨的慶功宴上仍為她獻上最熱烈的祝福。導演張吉安代領獎座後，即時致電給遠方的范冰冰，與眾人分享她的喜悅。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前