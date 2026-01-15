揭密！ 淡江大橋5月通車 瀝青降腐蝕性.耐7級強震

新北市 / 綜合報導

連接淡水及八里的淡江大橋，今年5月即將通車。目前正進行最後的斜索「阻尼」和景觀燈柱等安裝。由於這座橋梁是鋼梁結構，位於河口且有海風吹拂容易受到侵蝕，因此使用的瀝青特別講究。另外面對颱風跟無法預期的強震，也需要有相對應的設施。這座淡江大橋有哪些獨特之處？通車後將帶來哪些改變？帶您來看。

淡江大橋今年五月即將通車，除了要解決當地交通問題，也主打融入傍晚的夕陽景致，跟日間的山巒美景。

工程人員加緊作業，實際走上這全球跨距最長的，單塔不對稱斜張橋，126支景觀燈柱是一大亮點。還有路面採用GUSS及改質瀝青，也就是具有比較高的流動性，並且零透水降低侵蝕。另外台灣多颱風多地震，因此這項工程還有其他挑戰。

防震核心HFR液態黏滯阻尼，可以抑制橋梁位移的狀況，預防16級以上陣風耐7級強震，而淡江大橋尚未通車，不過已經開始帶動周邊的觀光效益，橋梁本身又該如何發揮觀光產值。

走上玻璃步道，能直接看到下方的車潮還有泰晤士河，這是英國倫敦塔橋觀光收費行程，也能進入塔橋內部並參觀引擎室，至於雪梨港灣大橋，則有走上鋼梁頂端的攀登體驗，交通與觀光緊密連結，隨著淡江大橋即將完工，未來淡水八里會有哪些新變化備受期待。

