揭密／為何台積電1227大地震後能快速「神復機」

12月27日深夜台灣發生芮氏規模7.0強震，台積電位於新竹科學園區的廠區因強震隨即啟動疏散作業，供應鏈與法人普遍認為，台積電最快29日即可達成接近100％復機水準。

7.0強震後往竹科路上塞車。（圖／翻攝自Threads）

能夠神復機的關鍵，「即時路況APP」揭密了答案。從地震11:05發生後11:44的「即時路況APP」可以看到，前往竹科路上幾乎「一片紅」，通往竹科的道路出現大塞車，顯然竹科工程師再度發揮神人精神，第一時間就火速趕往公司進行危機處理，連台積電供應商也徹夜備戰。

三立iNEWS財經台「關我甚麼事」節目來賓陳子昂在節目中表示，此次地震超過4級，石英爐管必定破裂，但因為台積電一次都會下訂三組爐管當備品，讓此次地震後產線能快速復工。

陳子昂還表示，從這次地震的危機應變速度來看，台積電確實是一家值得長期投資的好公司。但現在買台積電會不會太高？到底台積電的甜甜價是多少?

