揭密？白自提國防條例將定稿？王定宇預測塞「1關鍵字」！

總預算持續卡關，行政院長卓榮泰喊話願向在野黨辯論，民眾黨主席黃國昌嗆聲，願意連同軍購特別條例一起辯論，只要總統賴清德辯贏，就承諾黨團八票支持政院版。民進黨立法委員王定宇在《台灣最前線》節目批評，黃國昌又提到7個條文就要1.25兆是故意說謊，更爆料華府重量級的智庫曾傳訊，用「Dishonest不誠實」一詞形容黃國昌，現在才發現真是對了。

藍白第八度封殺國防預算特別條例後，民眾黨團將自提版本，更透露本週末會議後就會定稿，黃國昌還稱擔心會被民進黨嫌棄，要求1.25兆一毛錢都不准少。

對此，王定宇大膽預測，民眾黨的版本會跟國防部版相似，恐怕還會加上「2027年」的年限，比如哪些預算必須2027年才准動支。王定宇認為，只要為了國家好，朝野談出一個共識版本就不違憲，但警告黃國昌要表演可以，請把國家安全和利益放在前面，別再演戲了。

