揭對美軍購到貨進度 顧立雄：年度預算若通過「M1A2T今年可全數解繳」

國防部長顧立雄近日向媒體透露，目前多數軍售案依照節點陸續交運，而今年年度總預算若能順利通過，M1A2T今年可以全數解繳。（資料照／林煒凱攝）

針對我國對美軍購到貨進度，國防部長顧立雄近日向媒體透露，目前多數軍售案依照節點陸續交運，而今年年度總預算若能順利通過，M1A2T今年可以全數解繳，各式防空系統、岸防系統等也會在今年陸續分批交運。

顧立雄近日指出，國軍現階段建軍備戰置重點在強化不對稱戰力、防衛韌性、後備戰力及灰色地帶應處能力，因應中共灰色地帶襲擾及由演轉戰可能性提高，今年提出兩項特別預算。

首先是「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性」特別預算，顧立雄表示，這可快速提升國土防衛韌性，雖然遭刪減但已通過；另一項則是「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購」特別條例，採取「國內自製」與「軍、商購」併行機制，確保儘速獲得可恃戰力。

廣告 廣告

其中考量扶植國防產業及打造非紅供應鏈必要性，條例中規劃，由國內自製21萬架無人機、無人艇1000餘艘，逐步推動國防自主政策，防杜紅色供應鏈滲入，確保關鍵系統、零組件來源穩定性及品質可控性。

另外，為了持續提升整體軍備量能，顧立雄表示，也將透過台美共同研發方式採購新興科技，導入先進技術跟作戰概念，並推動各兵工廠彈藥生產興建或擴建、產能升級，提升關鍵彈藥自主生產及儲備能量。希望可滿足整個提高戰備存量需求及訓耗需求，創造超過4000億產值、9萬名工作機會，兼顧國防需求及促進就業機會。

國防自主方面，顧立雄說，國機國造2027年底要生產新式高教機66架，目前交機52架；國艦國造持續推動，新型救難、高效能艦艇、輕型巡防艦、快速布雷艇等建案；潛艦原型艦依序執行逐項測試，在安全條件無虞下推動後續驗證、交裝。

在提升單兵裝備方面，顧立雄指出，T112生產效率提高；而新式戰鬥背心去年完成3萬餘組產製，交付部分單位使用，今年預計產製6萬組，於年底前交軍，使官兵獲得更優質作戰及防護裝備。

對美軍購部分，先前受全球供應鏈產能已逐步恢復，顧立雄說，美國政府為改善軍售效率提出多項方案，例如修訂武器出口管制法，讓台灣享有跟北約plus成員國同等軍售待遇，有助於加速對台軍售行政程序，目前多數軍售案依照節點陸續交運。

例如拖式2B反裝甲飛彈、標槍反裝甲飛彈、方陣快砲等。顧立雄透露，若今年年度總預算能順利通過，M1A2T今年可以全數解繳，還有海馬士多管火箭系統、魚叉飛彈海岸防衛系統、ALTIS600M無人機、MQ-9B無人機、彈簧刀300無人機、MS-110偵照莢艙、火山布雷系統及第三代陸區系統等，都會在今年陸續分批交運。

顧立雄表示，特別條例尚未付委，但國防部已做機密專報，投資國防就是投資和平，面對當前快速變動國際情勢、日益複雜安全環境，堅信自助而後人助，國防安全掌握在自己手中，故希望立委能夠支持，盡快付委。

顧立雄強調，行政院的版本跟無論是誰願意提出另外的版本，都希望一起付委、一起討論。就是希望儘速籌獲迫切需要的關鍵武器裝備，展現堅定守護國家、維護現狀的決心跟意志，為台灣打造足以保衛自己的國防戰力與實力來守護和平。

顧立雄承諾，國軍也會不斷深化跟友盟國家的多邊安全合作與軍事交流，構築堅實的區域的嚇阻網絡，共同提升多域的作戰韌性，努力來護區域的和平與穩定。



回到原文

更多鏡報報導

國防創新小組成立滿2年 顧立雄曝成果：將對外採購機器狗、無人艇

陸軍基地訓練更硬了！顧立雄曝「天數翻倍」：24小時連續對抗

共軍威懾逐年提升！漢光演習維持10天9夜 未來教召皆為14天

中國男強姦大嫂出獄報復殺人！逃逸20年落網稱「不是故意的」...最新判決出爐