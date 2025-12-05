揭小紅書排不進「詐騙排行榜」前8！Cheap傻眼：這是為了打詐？

內政部宣布，將對中國大陸的社群平台「小紅書」發布網際網路停止解析及限制接取命令，暫定為期一年。百萬網紅「Cheap」質疑，數發部最近一個月的「詐騙排行榜」中，臉書高達5萬件，而小紅書甚至連前8名排不進去，「你跟我說這是為了打詐？」

小紅書。（圖／美聯社）

Cheap今天在臉書發文表示，政府說為了「打詐」封了小紅書一年，2年涉詐1706件。但數發部最近一個月的「詐騙排行榜」中，臉書高達5萬件，而小紅書甚至連前8名排不進去，「你跟我說這是為了打詐？」他更指出，「小紅書使用人口300萬/850件，詐騙率：0.028%；臉書使用人口1900萬/60萬件，詐騙率：3.16%，113倍。」

廣告 廣告

內政部下令封鎖小紅書一年。（圖／資料照）

對於政府聲稱「小紅書沒設法律代表、不配合調查」，Cheap則說，臉書有辦公室、有法律代表，所以它是乖寶寶，小紅書沒有，所以它是壞寶寶，「但民眾看到的是：那個乖寶寶每天都在放任詐騙廣告轟炸，讓台灣人損失幾十億。你去找臉書，他也只會：『嗯好喔，會處理～』。」

內政部4日宣布將封鎖小紅書。（圖／美聯社）

Cheap認為，小紅書雖然不理政府，但實際造成的詐騙體感並沒有那麼強烈，「落地納管」也不能有效遏止詐騙，那麼拿「沒納管」當打詐理由不就是講屁話？講得好像自己打詐很強一樣，實際上就是比較怕Meta吧？直接說「沒納管」還比較好。

延伸閱讀

賴瑞隆兒涉霸凌 高雄市教育局：第一時間已校安通報

賴瑞隆親上火線為兒涉霸凌致歉 避答「是否退選」快步逃離現場

賴瑞隆兒子涉「校園霸凌3同學」 校方聲明曝光