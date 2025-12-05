揭小紅書遭限流兩大原因 民進黨「支持依法打詐」：不能給特別待遇

記者劉秀敏／台北報導

中國社群APP「小紅書」涉入詐騙金額2.4億元，加上資安檢測不合格，內政部發函請母公司提出改善作為卻未獲回應，依法祭出停止解析及限制接取，暫定期間1年，在野黨卻藉此批評網路戒嚴。對此，民進黨今（5）日表示，內政部限流小紅書，原因很明確：「違反我國法律」、「不配合打詐」，民進黨支持警方依法打詐、保護資安，不能給不回應執法要求的小紅書特別待遇。

民進黨在臉書發文表示，內政部公布停止解析、限制接取（即限流）中國APP小紅書，是因為「詐騙嚴重」、「資安漏洞」兩大因素。警政署刑事警察局表示：Meta、Google、LINE、TikTok等其他平台業者，都有依據我國法律，配合提供窗口，回應執法要求，共同打擊詐騙，就只有小紅書「已讀不回」。

廣告 廣告

民進黨指出，根據警方說明，小紅書未設立在台法律代表、對我國政府公文已讀不回，使得去年950件、今年756件國人遭詐騙的案件「無法調閱資料」，偵辦極為困難，財損金額超過新台幣2億元。

此外，根據國安局與數發部檢測，中國製的APP，許多都有資安風險。其中違規最多、漏洞最大的，就是小紅書，15項指標「全數未合格」，包括蒐集用戶敏感資訊、過度要求權限、擷取生物特徵、回傳中國伺服器、未使用時仍持續回傳資訊…都會嚴重侵犯使用者的隱私與安全。

民進黨表示，為了保護國人，不讓詐騙受害者求助無門，內政部發文請小紅書母公司依法提出具體改善作為卻被「已讀不回」後，才決定依據《詐欺犯罪危害防制條例》，限流小紅書一年，希望小紅書母公司能配合我國法律，「我們支持警方依法打詐、保護資安，不能給不回應執法要求的小紅書特別待遇！」



更多三立新聞網報導

字節跳動被禁輝達晶片！蕭若元狠批中國根本畫地自限 算力退回房車時代

美媒：中國監管機關禁止TikTok母公司字節跳動 「使用輝達晶片」

哪個社群最普及？最新調查結果出爐 成年人超過8成都用它

原來刪掉的都還在！iPhone暗藏「出軌留言區」 網：靠它抓到他偷吃

