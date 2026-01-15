揭尪雙出軌反挨告 陸人妻「道歉15天」反變真相發布會

人妻牛娜拍影片向外遇老公道歉。（圖／翻攝自微博）

大陸河南一名女子牛娜最近因揭露丈夫高先生與女同事長達五年的婚外情，結果卻被丈夫以「侵犯名譽權」反告，法院判她連續15天在網路上發布道歉影片，而且不得刪除。面對這個判決，牛娜不但沒低頭，反而巧妙地把「道歉」變成了自己的「真相發布會」，公開更多出軌細節，引發網友熱烈討論。

根據陸媒報導，牛娜發現丈夫與已婚女同事婚內雙雙出軌，甚至還用夫妻共同財產替第三者買奢侈品。法院要求她每天打卡道歉，她就以「不該曝光你與XX女士的真愛」為名，每天更新影片。她利用這個機會，每段影片都曝光丈夫的外遇證據、消費明細，甚至在網友建議下補上當事人全名、工作單位與職務。有時她還會反諷「丈夫被小三老公爆打」，讓道歉影片帶上反諷意味，網友戲稱是「道歉式舉報」。

牛娜坦言，婚後多年她承擔全部家務、精打細算，而丈夫卻為第三者揮霍財產。提到因為男方外遇自己壓力很大，控訴甚至被對方家暴。有支持者認為，她的做法合法又符合法院判決；但也有人指出，曝光工作單位和消費明細可能涉及隱私與名譽權的二次侵害，超出必要範圍。這件事也引發熱烈討論，大家在感同身受之餘，也在思考如何在維權的同時保護自己、避免觸法。

留言區更熱鬧，網友紛紛出主意，有人提議「早中晚各發三條道歉」，甚至「申請延期15天上春晚」。不少人讚嘆法官「用魔法打敗魔法」，意外給了受害人妻合法發聲的機會。有人留言說：「已經第四天道歉了，這姐姐威武啊，評論裡提到要標明單位、名字，她全做到了，坐看這場大戲，出軌男怎麼收場。」也有人打趣說，不敢想像牛娜丈夫的其他同事，這半個月每天應該都樂翻了。

★《中時新聞網》關心您，拒絕家庭暴力，請撥打110、113。

