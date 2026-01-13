揭川普瞧不起的「狗拉雪橇」！全球唯一特種雪橇部隊 -55度極凍保疆土

編譯林浩博／綜合報導

美國總統川普覬覦格陵蘭，肖想動用武力搶奪，對於島上的防衛力量，也是不屑一顧。他嘲笑丹麥對該島的防務加強，只是「再加一組狗拉雪橇」。

但英國《太陽報》揭露，川普可是大錯特錯。保衛格陵蘭的「天狼星巡邏隊」（Sirius Dog Sled Patrol），堪稱丹麥軍隊精銳。在這支世上唯一狗雪橇特種部隊，得忍受攝氏零下55度的極端嚴寒，適應伸手不見五指的白濛天，在絕對的荒野孤獨當中，狩獵北極熊果腹。

廣告 廣告

世界唯一的狗拉雪橇特種部隊──「天狼星巡邏隊」。（圖／翻攝自X平台 @daytonaAUG）

川普的「無知」

川普在空軍一號奚落丹麥「覺得這是好主意」，想以此證明對方無力保護格陵蘭免受中、俄侵擾。但丹麥前海軍少將喬根森（Torben Orting Jorgensen）接受《太陽報》12日的訪問，直言川普發言是「愚蠢的侮辱」（insult of stupidity）。

喬根森說道：「川普對多加一支狗雪橇巡邏隊的嘲笑，只是凸顯了他對極北地區的無知。」喬根森強調，隸屬於丹麥海軍的「天狼星」選擇了狗雪橇，原因即此為適應當地環境的交通工具，所以數百年來都在用，而如今又有了無人機和其他設施加持。

喬根森狠狠打臉川普想法：「川普以為奪取像格陵蘭這樣的島，只是小菜一碟。可其實那是一大片不友善的環境，如果你對如何在那裏活動毫無所知，你將面臨災難。」

面對川普的步步進逼，丹麥公布了48億英鎊（約2045億台幣）的格陵蘭防務提升支出，包括1座新雷達站、5艘巡邏艇和4架長程無人機。但在格陵蘭的極北區域，「天狼星」依舊是不可取代的保衛疆土第一線。

「天狼星巡邏隊」出任務。（圖／翻攝自X平台 @RasmusJarlov）

遠離文明

每年秋季，「天狼星」的6支雪橇隊，每隊有2名丹麥海軍士兵負責，巡邏相當於英國與法國相加面積的區域，任務時間長達5個月，當中白濛天（white-out）的孤絕，是對一個人毅力的極端考驗。

26個月的服役期間，只有一次重回文明的機會，其餘時間與親友無法見面，僅狗狗相伴。人和狗因此培養出深厚情誼，成為一個整體，生存須依賴彼此。這些哈士奇狗狗會透過嘶嘶吼叫，警告人類同伴有北極熊靠近，讓他有時間拿起克拉克手槍或Ｍ53步槍。

每組雪橇由11至15隻哈士奇拉動，平均每天走過19英里（約30公里），穿越海上浮冰和崎嶇雪地。到了晚間，人類成員在高科技帳篷，或者巡邏路線上設置的小屋過夜。每天一個人吃的，是罐頭食物，蔬菜是當然沒有。除了每週會換襪子，他們可能整整兩個月、甚至全程都沒洗澡換衣。哈士奇則在戶外看守，忍受北極最嚴酷的天氣。

任務如此嚴苛，加入「天狼星」自然須通過嚴厲的考驗，不只是耐力與體力，還有心理的試煉，確保能忍受好幾個月的孤絕。通過者還須接受至少8個月的嚴格課程，包括紀律、狩獵與裁縫技巧，以及照顧雪橇犬的獸醫技能訓練。

「天狼星巡邏隊」每隊由2名士兵和11至15隻哈士奇組成。（圖／翻攝自X平台 @daytonaAUG）

氣象戰爭

「天狼星」隊員奧森（Jesper Olsen）回憶，在他訓練的最終考驗，他跳入冰水以模擬雪橇出事，隨後他又只靠一小袋緊急物資獨自生存5天，作為對他求生技能的測試。奧森狩獵兔子和麝牛果腹，用一個錫罐挖出雪洞給自己鑽進去睡覺。

「天狼星」擁有光榮的歷史，它的前身是「東北格陵蘭巡邏隊」（North-East Greenland Sledge Patrol），成立於二戰時期的1941年，當時歐洲大陸幾乎全為納粹掌控。隊伍那時的任務是收集氣象資料，以助歐洲戰事規劃。

納粹德軍也知道格陵蘭的戰略價值，因此在海岸邊秘密修建了4座氣象站，幫助自家的潛艇作戰。二戰史學家哈姆森（Peter Harmsen）解釋：「當時德國人稱呼格陵蘭是『天氣廚房』，因為那裏的氣象，會造成隔天歐洲的天氣狀況。」

在「天狼星」尚未出現以前，在大雪紛飛的惡劣天氣尋找觀測站，就是不可能的任務。美國海岸防衛隊的船隻無法通過浮冰，而暴風雪與冬季的永夜，遮蔽了間諜飛機的視線。

時任美國海岸防衛隊指揮官的史密斯（Edward “Iceberg” Smith）和格陵蘭首長布朗（Eske Brun），因此決定組建哈士奇巡邏隊，成員有10名丹麥人、4名因紐特原住民和1名挪威人，他們參與了後世所說的「氣象戰爭」（weather wars）。因紐特人扮演關鍵角色，據美國海岸防衛隊總部的紀錄，在冰雪厚重，而且能見度差到一段小距離外、人就難以辨認的環境，只有原住民能駕著雪橇巡邏，也只有與當地人熟悉的他們，能發現外人。

雪橇隊的狗也特定選擇當地的哈士奇。這種狗以耐力與體力著稱，還擁有可偵測危險動物與敵人的靈敏嗅覺，再加上牠們很適應嚴酷的極地環境，退休的美國海岸防衛隊隊長達許（Bob Desh）形容，「牠們是帶有尾巴的偵測設備」，也是「運輸工具與你睡覺時的警報器」。

艱苦環境中，步槍與狗成了生存依靠。（圖／翻攝自X平台 @dividualist）

趕走納粹

當時單位被分成3個小組，巡邏格陵蘭的東北海岸。每到晚間，他們就睡帳篷或簡陋小屋，裡面準備好了石蠟、煤與狗食。士兵帶著步槍，餓了就獵殺野牛、北極熊與北極狐給自己和狗果腹。

1941年秋季，巡邏隊就有了成果。他們在偏遠的峽灣發現可疑的挪威拖網漁船，上面竟藏有德軍士兵與成套工具。1943年，3名隊員在薩賓島（Sabine Island）發現有小屋煙囪冒煙，他們在旁監視卻意外招來屋內德軍注意，引發長達2天、100英里的追逐，最終雙方交戰，１名成員和他的雪橇犬陣亡。

戰後巡邏隊一度解散，但隨著1950年冷戰到來，對蘇聯掌控北極的擔憂升溫，隊伍又重新建立。新生隊伍取名為「決心巡邏隊」（Resolute Dog Sled Patrol），之後才又改名為今日的「天狼星」。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

再嗆川普！會見盧比歐前夕 格陵蘭誓言：不論情況 絕不同意美國接管

回應川普威脅 民調：格陵蘭人民強烈反對成為美國一部分

川普盯上格陵蘭！喊「恐遭中俄占領」 中國氣炸：別拿其他國家當藉口

英將派兵格陵蘭「堵川普嘴」 美將領不買單攻打計畫「像在應付五歲孩」

