揭川普2.0《國家安全戰略》四大關鍵訊息 總統府：台灣沒事印太就沒事

記者劉秀敏／台北報導

總統府發言人郭雅慧。（圖／翻攝畫面）

美國白宮近日公布總統川普第二任的《國家安全戰略》（National Security Strategy, NSS）報告，內容8度提及台灣，顯示對台灣的重視。對此，總統府發言人郭雅慧今（6）日下午受訪時指出，此次《國家安全戰略》提及印太部分有4個關鍵訊息，最重要的目標就是希望防止中國進犯台灣，可以說是「台灣沒事，印太就沒事」。

總統府發言人郭雅慧今日下午受訪時也表示，美方這次所公布《國家安全戰略》提到印太部分，有幾個關鍵訊息。第一，清楚地點明了中國是區域和平穩定最大的威脅來源；第二，當中也提到了和平要靠實力，不是靠喊口號，強化自我防衛能力是重要的。

郭雅慧指出，第三點談到的是日本、南韓到台灣以及整個印太，大家要共同強化國防，也要一起負擔這樣的責任。第四，就整個戰略最重要的目標，是希望能夠防止中國進犯台灣，可以說是「台灣沒事，印太就沒事」。

