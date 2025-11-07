揭市政顧問「盧秀燕扛責」圖卡洗群組 江肇國：當台灣人傻瓜？

市政顧問群轉傳「下屬出包，盧秀燕勇於道歉」圖卡。（翻攝自江肇國臉書）

台中發現非洲豬瘟疫情，台中市政府防疫接連出包，遭各界撻伐、究責聲浪不斷，昨（6日）開鍘農業局長張敬昌、環保局長陳宏益及動保處長林儒良，台中市長盧秀燕也出面鞠躬道歉。不過，台中市議員江肇國表示，市政顧問群轉傳「下屬出包，盧秀燕勇於道歉」圖卡，他怒批：「卸責卸得這麼難看，當台灣人是傻瓜嗎？」

台中市政府以防疫不力為由，昨（6日）開鍘農業局長張敬昌、環保局長陳宏益及動保處長林儒良，台中市盧秀燕則2度鞠躬道歉，表示在防疫方面做得不夠好，身為市長應該要出面道歉，「媽媽做不好，一樣要檢討改進」。

不過，台中市議員江肇國在個人社群發文指出，盧秀燕出面道歉之後，陸續接到民眾通報，市政顧問群大量轉傳寫有「下屬出包，盧秀燕勇於道歉」的圖卡。他直言，市長是地方防疫指揮官，指揮系統出了問題，疫調、清消、廚餘全部出包，只能仰賴中央支援指正，才把疫情控制下來，但這張圖卡卻稱指揮官沒錯，全都是局長們的錯、處長的錯、兩位基層人員的錯。

江肇國痛斥，盧秀燕的職責就是防疫指揮官，做錯就是認錯、道歉、檢討、下台，沒什麼好辯解、造假，不要再搞地方鄰里Line群的錯假洗地圖卡，也不要再弄假民調，台中人不是看不懂，只是太寬容，「卸責卸得這麼難看，都當台灣人是傻瓜嗎？除了妳的子女，沒有人會叫妳媽媽」。





