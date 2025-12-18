揭希特勒燒國會、戒嚴從少數政府走向完全執政 柯文哲嘆：賴清德打算照用？

前民眾黨主席柯文哲今（18）日今日在Youtube頻道推出「土城十講」第二講影片，與現任黨主席黃國昌對談。柯文哲直言，他發現有一位少數政府要完全執政然後成功的例子，「就是希特勒」，上任就把國會燒掉然後逮捕共產黨、宣布戒嚴，「我常常在想，賴清德是打算用希特勒的方法把反對勢力消滅掉？」

黃國昌表示，他覺得政府最大的問題是，因為錢全都是從老百姓那邊來的，成本不是他們自己在承擔， 所以政府在花錢的時候其實沒有成本觀念，針對不同的專案要花多少錢、是不是有花在刀口上，當這幾年的民進黨政府沒有管控好，就會造成資源的錯置與浪費，很多重要公共政策的目標就沒有辦法達成。

廣告 廣告

黃國昌怒批，民進黨為了要掩飾執政成績不佳 ，所以不斷的在國內製造仇恨，當他做政治動員把島內搞得亂七八糟的時候，才能藉由衝突去掩飾一個更嚴重的問題，它執政表現不好、浪費、人民的痛苦沒有辦法解決。

黃國昌稱，他們要告訴台灣社會，政治人物彼此之間不是只有罵來罵去、你死我活那種民進黨仇恨式的政治，民眾黨踏入政治的初衷是攜手合作，要展現出跟民進黨完全不同的風格與態度。​

​柯文哲則說，企業跟政黨一樣，固然有競爭但是不能惡性競爭，他被關了一年出來講的第一句話，就是「為什麼賴清德要讓台灣社會四分五裂」；他最喜歡前美國國務卿布林肯講到中美關係時說的，「可以合作的時候合作、需要競爭的時候競爭、必須對抗的時候對抗」，但賴清德一開始就把在野黨全部當作中共同路人打，明明就可以合作為什麼也在對抗。​



柯文哲表示，他對台灣社會最大的煩惱，就是經過32比0之後，社會比賴清德剛上任時更分裂更對立，現在去講立法院要法案合作，怎麼談得下去？所以為什麼他當時會提出聯合政府，因為其中一個概念就是「為什麼要贏者全拿？」

柯文哲提到，他發現少數政府要完全執政，有沒有成功的例子？「有一個，就是希特勒」，希特勒1933年1月上任的時候，國會席次好像約30%而已，結果他一上任就把國會燒掉，然後說這是共產黨幹的，把共產黨全部逮捕，然後宣布國家緊急戒嚴，這樣一步一步的升高對立。

柯文哲直言，「我常常在想，賴清德是打算用希特勒的方法，升高對立然後把反對勢力消滅掉？」為什麼不走一種比較寬容的態度，政治應該是合作的時候合作，需要競爭的時候競爭，必須對抗的時候對抗，但你明明就可以合作也要對抗，這沒有道理。

更多風傳媒報導

