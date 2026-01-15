揭張峻6項聲明未經多數表決通過 花蓮國民黨團重申依法速審115年度總預算
CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導
針對花蓮縣議會於1月14日發布所謂「關於115年度總預算尚未完成審議之6項聲明」新聞稿，花蓮縣議會國民黨團今（15）日表達最嚴正的抗議與強烈譴責，指出該6項聲明並未經議會多數議員討論或表決通過，僅是花蓮縣議長張峻及議員楊華美、張美慧、胡仁順、黃馨等少數人的個別立場，完全不代表花蓮縣議會整體或多數議員的看法。黨團要求立刻將115年度總預算案送入議會各委員會，讓多數議員依法審查。
花蓮國民黨團表示，這些少數議員卻壟斷程序委員會、違法擴權、擅自代表整個議會對外發聲，已嚴重踐踏民主程序，損害議會公信力。黨團對此不齒且深表遺憾，並就其6項聲明，嚴正反駁。
其一，針對程序委員會無實質審查權，張峻卻濫權卡案，已嚴重違反民主程序正義。依議事規則，程序委員會僅具程序審查與排案權，並無實質審查議案內容之權限。然而，張峻身為程序委員會召集人，卻濫用職權、不排案、不送案，刻意阻斷115年度總預算案進入各委員會討論，導致多數議員至今連預算書內容都無從得見。
花蓮國民黨團提及，更嚴重的是，張峻等少數人以卡案作為政治籌碼，脅迫縣府必須配合其單方面提出的條件與意見，此舉等同架空多數議員審查權，狹持整個花蓮縣政運作。黨團指出，就算對預算有不同意見，也應讓議案進入委員會公開討論，由多數議員共同把關，而非由少數人操作程序、封殺民主。
第二，假借光復災民之名，實則綁架全體縣民福利。花蓮國民黨團表示，此為政治操作，毫無正當性，張峻等人表面高舉「為光復災民請命」大旗，實際卻是為合理化其違法濫權、卡關總預算的行為，此一說法經不起任何檢驗。
花蓮國民黨團直言，事實是在立法院國民黨團總召傅崐萁的積極運作下，中央已核定300億元災後復原經費，其中扣除重大建設約270億元，仍有30億元彈性經費，可用於光復、鳳林、萬榮等鄉鎮基層補助。同時，花蓮縣政府亦已公開說明，115年度災害準備金將優先動用5億元，投入光復、鳳林、萬榮等災區。
黨團說明，災區已有中央300億再加上縣府5億的實質財源保障。縣府基於避免與中央補助重複支用，採取「滾動式檢討」方式編列細項，完全合理、亦符合實務運作。黨團直言，張峻明知上述事實，卻仍以光復為名，卡關整體總預算、不讓多數議員審查，甚至持續擅自以「花蓮縣議會」名義對媒體放話，其目的並非救災，而是操作聲量、綁架民意、犧牲全縣社福政策換取個人政治利益。
第三，總預算被私扣程序委員會。花蓮國民黨團也說，這等同私設刑堂、沒收民主討論空間，包括長者健保補助、愛心計程車、節慶活動、宗教與社團補助、基礎建設及鄉鎮市財源分配等政策，縣府依法本就負有政策宣傳與說明責任，最終仍須送交議會各委員會，由多數議員分工審查把關。
花蓮國民黨團更直言，整本總預算案卻被張峻等少數議員扣押在程序委員會導致，多數議員無法審查、社會無法公開討論、縣民無從監督。這不只是程序瑕疵，而是對民主制度的全面踐踏。
「以張峻為首之少數議員，失職、違法、濫權行為，表達最嚴厲的譴責。」花蓮國民黨團嚴正呼籲並要求，張峻、楊華美、張美惠、胡仁順、黃馨等程序委員會少數議員，立即停止違法擴權、卡關115年度總預算案等行為。
「停止政治操作，停止綁架福利，停止扼殺全體花蓮縣民應有的權益！」花蓮國民黨團呼籲，請立刻將115年度總預算案送入議會各委員會，讓多數議員依法審查，讓縣民公開檢視，還花蓮一個真正的民主議會、正常運作的縣政體系。
照片來源：吳建志臉書
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
指115年總預算未排審多項政策受波及 花蓮縣府說明逾31億依法不得動支
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
一天吃水煮蛋「4~6顆」最營養 醫：蛋黃是關鍵核心！
家醫科醫師李思賢透露，門診中經常聽到患者自豪表示早餐會吃一顆水煮蛋，他總是笑著回應「很好」，但內心其實想提醒患者可以再多吃一些。李思賢指出，雞蛋堪稱自然界的超級蛋白質來源，每天攝取4至6顆都在可接受範圍內，單吃一顆其實遠遠不足。中天新聞網 ・ 58 分鐘前 ・ 6
周杰倫參加澳網「碰不到球」首輪就淘汰 原因曝光
周杰倫參加澳網「碰不到球」首輪就淘汰 原因曝光EBC東森娛樂 ・ 12 小時前 ・ 41
陳亭妃打一場必敗的仗？ 董智森：台南不是票多的贏喔
民進黨台南市長初選民調結果將在15日出爐，參選的立委陳亭妃14日呼籲大家好好休息，等待中央黨部開封民調資料。媒體人董智森質疑這次初選機制，認為即使陳亭妃票數領先，也不代表一定能出線，並指出反賴清德的民意其實超乎外界想像。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 36
強烈冷氣團最快這時南下！強度「挑戰寒流」 粉專示警：越後面越寒冷
今（13）日大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，日夜溫差大；白天太陽加熱迅速，北部、東半部高溫22至23度，中南部高溫26至28度，清晨低溫西半部、宜蘭普遍在9至14度。對此，氣象粉專也示警，下一波強冷空氣初估可達強烈冷氣團，甚至挑戰寒流。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
下周又要挑戰寒流「3重要特徵」！先濕冷→後乾冷 專家：這4天最凍
本週天氣短暫回暖，早晚溫差大。氣象專家林得恩指出，下週起新一波強冷空氣南下，影響4天，整體降溫型態為「先濕冷、後轉乾冷」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
周杰倫澳網「動都不動、球都沒碰到」被淘汰！好友林書豪開酸了
天王周杰倫（周董）參戰澳洲網球公開賽（Australian Open）「一分大滿貫」（One Point Slam）賽事，成為首位踏上澳網賽場的華人歌手，自嘲「連球都沒碰到」首輪止步後，好友前NBA球星林書豪也發文嘲笑他。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 14
急凍探五度！首颱洛鞍周四恐生成 下周強冷氣團再襲
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署測得新竹關西今（14）日清晨僅 5 度低溫。隨熱帶性低氣壓於菲律賓東方海面生 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 6
比蘇聯入侵阿富汗時還慘 北約：俄每月陣亡逾2萬人根本無法持續
[Newtalk新聞] 北約秘書長呂特（Mark Rutte）稍早將俄羅斯入侵烏克蘭與昔日導致蘇聯崩解的入侵阿富汗做對比，指出俄羅斯在這場侵略戰爭每個月陣亡人數就超過2萬人，比侵略阿富汗9年陣亡的總人數（1.5萬人）還要多，根本難以持續。 曾經領導共產世界與美國為主的西方國家對峙數十年的蘇聯，之所以最終崩解，原因之一是侵略阿富汗耗費太多人力物力，卻徒勞無功。 《商業內幕》（The Business Insider）報導，呂特13日在布魯塞爾的一個論壇上告訴歐洲議會的議員們，「目前，由於烏克蘭的防禦，俄羅斯軍隊正遭受大量士兵的傷亡，」隨著戰爭的持續，每月有20,000至25,000名士兵陣亡。「我說的不是重傷，而是陣亡。」 呂特將俄羅斯入侵烏克蘭的驚人折損與1979年蘇聯入侵阿富汗相提並論。上個世紀，在長達九年多的時間裡，蘇聯估計有15,000名士兵陣亡。「現在他們（俄軍）一個月就損失這麼多甚至更多，所以這對他們來說也是不可持續的。」 報導指出，俄羅斯尚未公佈官方傷亡數字，但烏克蘭和西方的估計描繪了一幅對莫斯科而言十分嚴峻的景象。 英國國防部昨（14）日發布的一份情報更新報告稱，自近四年新頭殼 ・ 3 小時前 ・ 54
去年現身「頭髮全白」網嚇壞！74歲郭台銘最新近況曝 曾馨瑩全招了
74歲鴻海集團創辦人郭台銘，與曾馨瑩結婚17年，兩人育有2女1子，分別是大女兒妞妞、大兒子Tiger與小女兒QQ，去年郭台銘曾被民眾目擊一頭白髮。近日曾馨瑩在社群平台分享跟郭台銘度假自拍照，提醒大家注意保暖，同時曝光在日本度假期間拍下的美照。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 220
遭外資下修評等！利空衝擊「晶圓二哥」跌下紅線 三大法人急出場重砍3萬張
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（14）日加權指數開高大漲，終場收在30,941.78點，上漲234.56點、漲幅0.76%。據證交所盤後籌碼動向，三大法人今日買...FTNN新聞網 ・ 12 小時前 ・ 6
股價太委屈？董總砸錢護盤名單曝 這董座狂敲自家股2,100張 蔡明忠、魏寶生也出手
2025年台股以歷史最高作收，惟股價委屈者眾，多家上市櫃公司董事長帶頭示範加碼自家股票，其中，華新集團旗下的精金（3049）董事長兼總經理馬維欣於12月加碼2,100張，另還有富邦媒（8454）董事長蔡明忠及台新新光金（2887）副董事長魏寶生各加碼66張及60張。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 3
Meta擴產AI眼鏡 產能激增近四倍
彭博引述知情人士報導，全球AI智慧眼鏡龍頭廠Meta與眼鏡大廠依視路羅薩奧蒂卡（EssilorLuxottica）積極評...聯合新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
蔡易餘出線！王育敏喊「成功不必在我」 國民黨擬推奇兵選嘉義縣長
民進黨14日公布2026年嘉義縣長初選民調結果，立委蔡易餘勝出，預計下周中常會正式提名。國民黨方面則傳出將採取「在野大聯盟」策略推出奇兵，2022年曾角逐縣長失利的立委王育敏表態「成功不必在我」，願意讓賢支持最有勝選機會的人選。國民黨組發會主委李哲華透露，目前已接觸好幾位在野人士，將加快腳步進行協調。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 106
誰幫賴瑞隆買單？議員質疑高雄「地下市長」
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長初選結果日前出爐，立委賴瑞隆以不到1％的差距險勝邱議瑩，確定將代表綠營參選2026年高雄市長。對此，高雄市議員白喬茵昨（14）日指出，賴瑞隆用鋪天蓋地的看板和文...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 74
提醒柯志恩面對賴瑞隆千萬不要輕敵 李明璇：因為我親身經歷過
[Newtalk新聞] 民進黨2026年高雄市長初選由立委賴瑞隆勝出，將與國民黨的柯志恩展開「隆恩」對決，曾在2024年立委選戰中與賴瑞隆交手失利的國民黨前發言人李明璇今(13)在臉書貼文指出，對於今天民進黨高雄市長初選結果並不意外，果然完全照著新潮流的劇本走，誠懇提醒柯老師千萬不要輕敵，民進黨在高雄深耕多年的政治勢力與利益結構，盤根錯節程度遠比外界想像得更深，因為她親身經歷過。 去年立委選舉，李明璇獲國民黨徵召，挑戰視被為艱困選區的高雄市第8選區(前鎮、小港區)，對手就是尋求三連霸的賴瑞隆，最終以8萬2,602票輸給賴瑞隆的12萬1,064票，在資源相差一大截的情況下，李明璇可說雖敗猶榮。 李明璇在臉書說，「賴瑞隆自稱是藍營最怕的人，這句話說錯了，他是高雄基層最怕的人。作為曾經正面對戰過民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的我，對於今天民進黨高雄市長初選的結果，我並不意外，果然完全照著新潮流的劇本走。我想誠懇提醒柯老師：千萬不要輕敵。」 李明璇表示，民進黨在高雄深耕多年的政治勢力與利益結構，那盤根錯節的程度，遠比外界想像得更深。高雄需要的，不只是選戰勝負，而是一位能真正替市民撥雲見日、替地方找新頭殼 ・ 1 天前 ・ 147
婆媽注意！知名賣場驚傳出包 1蔬菜農藥超標3倍
婆媽注意！知名賣場驚傳出包 1蔬菜農藥超標3倍EBC東森新聞 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
斷言台南勝負已定！名醫：2026還是民進黨的
[NOWnews今日新聞]民進黨內初選動向備受關注，今（14日）晚將進行台南市長電話民調，立委陳亭妃、林俊憲全力動員支持者，最快明天中午以前就會知道最終結果。對此，精神科醫師沈政男預測，台南市長這一局...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前 ・ 221
黃國昌返台記者會「一度語塞」：我怕太直接就講出來
黃國昌返台記者會「一度語塞」：我怕太直接就講出來EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 491
今高溫飆28度！下週二探8度「連凍4天」挑戰寒流 專家示警：濕冷凍整天
受到輻射冷卻影響，早晚偏冷，氣象署今（15）晨持續發布低溫特報，提醒清晨至上午桃園至苗栗、嘉義、臺南、花蓮及金門局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。不過各地日夜溫差大，預測白天北部及東半部高溫23至25度，中南部高溫可達27至28度，由於水氣較少，各地大多為多雲到晴，僅臺東地區及恆春半島有零星短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 2
關稅若歸0、美製Toyota要來了？和泰一句話點燃想像
美製車關稅是否鬆綁，近兩天成為車壇最熱話題。台灣目前對美國進口車課徵17.5%關稅，但傳出談判結果可能出現重大轉折，不只可能大幅下調，甚至不排除降到零關稅，讓不少車迷開始期待「美國車價格解放」的那一天真的來臨。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 2