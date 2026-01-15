揭張峻6項聲明未經多數表決通過 花蓮國民黨團重申依法速審115年度總預算 9

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

針對花蓮縣議會於1月14日發布所謂「關於115年度總預算尚未完成審議之6項聲明」新聞稿，花蓮縣議會國民黨團今（15）日表達最嚴正的抗議與強烈譴責，指出該6項聲明並未經議會多數議員討論或表決通過，僅是花蓮縣議長張峻及議員楊華美、張美慧、胡仁順、黃馨等少數人的個別立場，完全不代表花蓮縣議會整體或多數議員的看法。黨團要求立刻將115年度總預算案送入議會各委員會，讓多數議員依法審查。

廣告 廣告

花蓮國民黨團表示，這些少數議員卻壟斷程序委員會、違法擴權、擅自代表整個議會對外發聲，已嚴重踐踏民主程序，損害議會公信力。黨團對此不齒且深表遺憾，並就其6項聲明，嚴正反駁。

其一，針對程序委員會無實質審查權，張峻卻濫權卡案，已嚴重違反民主程序正義。依議事規則，程序委員會僅具程序審查與排案權，並無實質審查議案內容之權限。然而，張峻身為程序委員會召集人，卻濫用職權、不排案、不送案，刻意阻斷115年度總預算案進入各委員會討論，導致多數議員至今連預算書內容都無從得見。

花蓮國民黨團提及，更嚴重的是，張峻等少數人以卡案作為政治籌碼，脅迫縣府必須配合其單方面提出的條件與意見，此舉等同架空多數議員審查權，狹持整個花蓮縣政運作。黨團指出，就算對預算有不同意見，也應讓議案進入委員會公開討論，由多數議員共同把關，而非由少數人操作程序、封殺民主。

第二，假借光復災民之名，實則綁架全體縣民福利。花蓮國民黨團表示，此為政治操作，毫無正當性，張峻等人表面高舉「為光復災民請命」大旗，實際卻是為合理化其違法濫權、卡關總預算的行為，此一說法經不起任何檢驗。

花蓮國民黨團直言，事實是在立法院國民黨團總召傅崐萁的積極運作下，中央已核定300億元災後復原經費，其中扣除重大建設約270億元，仍有30億元彈性經費，可用於光復、鳳林、萬榮等鄉鎮基層補助。同時，花蓮縣政府亦已公開說明，115年度災害準備金將優先動用5億元，投入光復、鳳林、萬榮等災區。

黨團說明，災區已有中央300億再加上縣府5億的實質財源保障。縣府基於避免與中央補助重複支用，採取「滾動式檢討」方式編列細項，完全合理、亦符合實務運作。黨團直言，張峻明知上述事實，卻仍以光復為名，卡關整體總預算、不讓多數議員審查，甚至持續擅自以「花蓮縣議會」名義對媒體放話，其目的並非救災，而是操作聲量、綁架民意、犧牲全縣社福政策換取個人政治利益。

第三，總預算被私扣程序委員會。花蓮國民黨團也說，這等同私設刑堂、沒收民主討論空間，包括長者健保補助、愛心計程車、節慶活動、宗教與社團補助、基礎建設及鄉鎮市財源分配等政策，縣府依法本就負有政策宣傳與說明責任，最終仍須送交議會各委員會，由多數議員分工審查把關。

花蓮國民黨團更直言，整本總預算案卻被張峻等少數議員扣押在程序委員會導致，多數議員無法審查、社會無法公開討論、縣民無從監督。這不只是程序瑕疵，而是對民主制度的全面踐踏。

「以張峻為首之少數議員，失職、違法、濫權行為，表達最嚴厲的譴責。」花蓮國民黨團嚴正呼籲並要求，張峻、楊華美、張美惠、胡仁順、黃馨等程序委員會少數議員，立即停止違法擴權、卡關115年度總預算案等行為。

「停止政治操作，停止綁架福利，停止扼殺全體花蓮縣民應有的權益！」花蓮國民黨團呼籲，請立刻將115年度總預算案送入議會各委員會，讓多數議員依法審查，讓縣民公開檢視，還花蓮一個真正的民主議會、正常運作的縣政體系。

照片來源：吳建志臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

活化鳳林校長夢工廠館 徐榛蔚偕徐雪玉現勘掌握推動現況

指115年總預算未排審多項政策受波及 花蓮縣府說明逾31億依法不得動支

【文章轉載請註明出處】