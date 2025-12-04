揭彭文正遭通緝很想回來 李晶玉嘆老公受很多委屈：想申請國賠

彭文正滯留美國遭通緝，妻子李晶玉稱先生「受很多委屈」。（資料照片）

媒體人彭文正因指控前總統蔡英文論文造假，遭北檢以加重誹謗罪起訴，二審期間他滯留美國未歸，被認為有逃亡事實遭到通緝。彭文正妻子李晶玉今（4日）出席「2025聖誕文化藝術嘉年華」記者會，透露丈夫很想回台灣，「就一個旁觀者而言，我認為他受很多委屈」，希望能申請國賠。

李晶玉久未在台露面，她目前在北美優視電視台擔任台北總監，此次是代表電視台返台採訪，談到彭文正的官司，質疑怎麼可以封存案件相關資料這麼久不公開，且發布通緝令時是趁夫妻帶小孩去舊金山考試時發布，也不讓彭線上開庭，「我尊重他的言論自由，雖然我不是全然同意他的想法，就一個旁觀者而言，我認為他受很多委屈」。

廣告 廣告

李晶玉提到，現在先生繼續在美國家中做節目，堅持新聞人的工作，也種水果、打桌球，「他很想回來，在這邊奮鬥這麼久，深愛這個土地，他不計後果做這件事，我也很尊重他」，並喊話賴清德總統「這件事要不要好好處理一下」。

彭文正因質疑前總統蔡英文學歷，另外被時任總統府發言人張惇涵控告妨害名譽，他自訴加重誹謗反擊，追加自訴總統府公共事務室主任張文蘭偽造公文書罪，台北地方法院歷經5年審理，日前宣判張惇涵、張文蘭雙雙無罪，全案可上訴。





更多《鏡新聞》報導

「嚴重錯判」被黃國昌背叛 林飛帆：對民主破壞力強大堪比水門案

繼朱立倫之後....李四川被板橋阿嬤感動要選新北市長 慘被名嘴吐槽

王世堅挺1.25兆國防預算：台灣不可能認輸 撂名言「除非踏過我們屍體」