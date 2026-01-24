揭攀台北101動機 霍諾德談家庭觀、曾與妻開「地獄梗」玩笑

美國自由攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）原訂今（24）日挑戰徒手獨攀台北101，但因天候狀況延至明（25）日。這項即將在串流平台Netflix全球直播的挑戰引發全球媒體關注，《紐約時報》日前也刊登了霍諾德的專訪，這名攀岩好手也透露了自己面對挑戰的心境。

霍諾德於2025年10月在洛杉磯拍攝的肖像照。（圖／美聯社）

40歲的霍諾德曾在紀錄片《赤手登峰》 (Free Solo）中完成史上首次徒手攀登極高難度「酋長岩」（El Capitan）的壯舉，而他即將挑戰全新目標—不繫繩攀上高達508公尺的台北101大樓。他將穿著特製攀岩鞋以增加在玻璃上的抓地力，攜粉袋防止手汗打滑，並穿上他標誌性紅色T恤。

不過，這同時引發外界疑慮，人們不禁要問霍諾德為何要冒風險，畢竟他已不是當年以廂型車為家的年輕攀岩者，而是擁有妻子桑妮（Sanni McCandless Honnold）和2位女兒的父親。就連與霍諾德關係密切的攀岩夥伴考德威爾（Tommy Caldwell）也坦言，他最初聽到這項計畫時以為是「媒體炒作」。

在拉斯維加斯受訪時，霍諾德透露攀登台北101的動機。他表示，自己小時候常攀爬建築物，成年後因違法而作罷。「基本上很難獲得攀爬建築物的許可，一旦獲准就必須答應」。對他來說，台北101是完美的攀登目標，整棟建築有許多設計讓攀爬變得無比有趣，就像一個兒童攀爬架，因為那些抓點寬大，握起來相當舒適。

今日上午的台北101。（圖／路透社）

霍諾德透露，為備戰台北101，他此前每週2次在拉斯維加斯清光洞（Clear Light Cave）進行強化訓練，以增強上半身力量。

至於妻子是否擔心他這次攀登台北101。霍諾德表示，妻子對於直播活動比較焦慮，包括整個活動的公開性和輿論。但他認為妻子「對攀登本身不擔心」。

霍諾德也表示，他未因為有了家庭而限制對攀登的雄心壯志，「當然沒有人會鼓勵我做更危險的事，每個人都覺得『你幹嘛不待在家陪小孩玩？』。所以這意味著如果我要做這件事，表示我真的超級想做」。

談到此次攀登的面臨的風險，霍諾德強調，「我從不想死，這就是為什麼我在準備和訓練上投入這麼多精力」。他承認自己現在有更多值得活下去的理由，但他「仍在盡最大努力不死」。

霍諾德與台北101的合影。（圖／Netflix提供）

當被追問到現在的情況不只是「有更多值得活下去的理由」，而是霍諾德一旦在妻女的生命中缺席，將會造成深遠影響。霍諾德認為，即使發生意外，小女兒愛麗絲（Alice）和即將滿4歲的瓊（June）可能不會記得他。顯然對妻子來說會非常難熬，但家人會得到妥善照顧，「她們不一定會因此終生受創」。

霍諾德19歲時父親離世，他表示那次經歷讓他深刻體認到時間有限。他和妻子偶爾會開玩笑討論，如果他出事，妻子要等多久才能開始約會，以及帶著孩子要找到新對象有多困難，「但那只是我們開玩笑」。

霍諾德也坦言，他確實會常想到最壞結果，「每次只要在山裡徒手攀登，你都要考慮到，一切可能在瞬間結束」。

