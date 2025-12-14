揭政治投機戲碼 媒體人轟黃國昌：只想蹭總統級聲量，遇法案變縮頭烏龜

記者李鴻典／台北報導

資深媒體人詹凌瑀今（14）天點名民眾黨主席黃國昌，只想蹭總統級聲量，遇到法案就變縮頭烏龜！

詹凌瑀說，民眾黨最近的戲碼真的是讓人看盡了什麼叫做「政治投機」。賴清德總統邀約院際茶敘，立法院長韓國瑜以維持國會中立為由婉拒，這本是憲政體制下的正常互動。結果民眾黨見獵心喜，馬上跳出來佩服韓國瑜，甚至還反過來對總統下指導棋，拋出所謂三訴求，要求總統直接跟在野黨主席「面對面共商國是」。

說穿了，這就是標準的自抬身價。詹凌瑀指出，民眾黨處心積慮要把政黨主席的層級拉高到與總統對等，想營造出「只有我能跟總統對話」的假象。這種把國家大事當成個人政治秀的操作，完全無視憲政體制，只為了博取媒體版面，滿足黃國昌那種永遠要在鎂光燈焦點下的表演慾。

但諷刺的是，當場景轉回到立法院，面對真正攸關國會運作、涉及助理權益的「助理費除罪化」修法時，平常咆哮最大聲的黃國昌去哪了？

詹凌瑀提到，根據消息，面對這個極具爭議但也極其重要的法案，民眾黨團的決議竟然是「擱置」。黃國昌和柯文哲認為不宜再搞下去。平常滿口公平正義、改革大義凜然的「戰神」，一遇到這種需要承擔政治風險、需要真正表態的硬仗，馬上就變成縮頭烏龜。

這就是民眾黨的真面目，在政治鬥爭上，他們利用「關鍵少數」的席次綁架國會、情緒勒索執政黨，搞得憲政體制烏煙瘴氣；但在立法職責上，他們卻是精算師，沒有政治紅利甚至可能扣分的事，他們碰都不敢碰。

詹凌瑀說，黃國昌的風格就是如此，只挑有聲量的架吵，只蹭最高級別的熱度。至於解決問題？那從來不是他們的選項。這種只會毀憲亂政、蠻橫無理的政黨，到底把人民當成了什麼？

