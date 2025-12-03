揭政院版財劃法藏的「貓膩」 劉和然3問蘇巧慧 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／新北報導

針對行政院版與立法院版《財政收支劃分法》差異引發爭議，新北市副市長劉和然今（3）日公開質疑行政院版本「藏了什麼貓膩」，並要求行政院盡速公布試算表；他指出，行政院版在統籌分配稅、一般性補助款及計畫型補助款3項合計恐少達新台幣2327億元，並「3問」民進黨立委蘇巧慧，呼籲其別再當黨意立委。

劉和然今日再度點名蘇巧慧，要求說明行政院送出的版本「到底藏了什麼貓膩」，並呼籲行政院儘速公布試算表。他提到，統籌分配稅款在行政院版本就比立法院版本少了661億；一般性補助款部分，行政院版本也比立法院版本少了1080億；詬病最多的計畫性補助款，編列的115年額度就比今年少了586億。

劉和然表示，統籌分配稅款、一般性補助款以及計畫性補助款，3項累計統計就少了2327億。他呼籲行政院盡快公布試算表，讓各縣市政府知道稅款額度到底會變如何。

另外，劉和然也說，蘇巧慧日前曾表示「立法院版本不好」，他則再對她提出3個問題，痛批其真的是在放馬後砲。劉說，蘇巧慧在民進黨執政8年、立法院也過半的完全執政下，為什麼不督促行政院通過對新北市民比較公平的版本？

劉和然說，蘇巧慧的父親蘇貞昌過去擔任4年行政院長，也曾經是新北的老縣長，相信其非常清楚對新北市不公平的痛。他認為，蘇巧慧夾著天時（爸爸是行政院長）、地利（身為立法委員）人和（民進黨完全執政）的溝通管道，為什麼不要求當時的行政院提出對新北市公平的版本？

劉和然最後強調，在這一次行政院送出的版本中，人口數的指標從45%降到18%，再問蘇巧慧：「您接受嗎？麻煩這一次一定要好好重視我們新北市民的權利，不可以繼續當黨意立委。」

照片來源：翻攝自劉和然臉書

