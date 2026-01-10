揭政院還有2.7兆預算 游淑慧曝綠不小心說大實話：不夠花？

115年度中央政府總預算案持續卡關，行政院長卓榮泰表示，總預算案送進立法院已逾4個月，受影響預算達2992億元。台北市議員游淑慧指出，民進黨不小心說了大實話，「原來，因未審議而不能動支的預算，不到總預算的10%」，而仍可動支的預算則高達2兆7千多億，「不夠花嗎？」

游淑慧。（圖／中天新聞）

游淑慧今天表示，民進黨發的新聞稿，罵了一堆，但其中一段不小心說了大實話，「……115年度總預算未審議通過，不得動支總額高達 2,992億元……」，這句話代表什麼？原來因未審議而不能動支的預算，不到總預算的10%，而仍可以動支的預算則高達2兆7千多億。

廣告 廣告

卓榮泰。（圖／中天新聞）

游淑慧指出，115年度總預算為3兆0350億，若因未審議而不能動用的有2992億，則不到10%。扣除民進黨所說的不得動支額後，還有高達2兆7千億的預算，政府其實是可以執行的。她質疑，「只挑10%來說，2兆多不夠花嗎？」

立法院院會。（圖／中天新聞）

游淑慧還說，根據《預算法》第五十四條，總預算案之審議，如不能依第五十一條期限完成時，各機關預算之執行，依下列規定為之：一、收入部分暫依上年度標準及實際發生數，覈實收入。二、支出部分：（一）新興資本支出及新增計畫，須俟本年度預算完成審議程序後始得動支。但依第八十八條規定辦理或經立法院同意者，不在此限。（二）前目以外計畫得依已獲授權之原訂計畫或上年度執行數，覈實動支。三、履行其他法定義務收支。四、因應前三款收支調度需要之債務舉借，覈實辦理。

延伸閱讀

藍營台中市長誰出線？鄭麗文鬆口：已約16日協調

鄭麗文曝國共論壇聚焦議題 「鄭習會」有進度將公開說明

誰代表藍營選台中市長？ 盧秀燕：盼１月底前定案