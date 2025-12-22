揭曉張文犯案動機！她曝這類人常有3狀態：還有未爆彈
生活中心／綜合報導
台北車站、捷運中山站附近，19日發生一起砍人慘劇，嫌犯張文在現場除了四處拋擲煙霧彈，引發群眾恐慌外，更持長刀隨機刺殺路人及騎士，全案造成包含嫌犯在內共4死11傷。由於張文已經離世，外界恐怕也將無法得知他的犯案動機，知名行為態度心理學家黃逸凡則透過社群「淺談張文的心理與犯罪動機側寫」，認為張文在犯案當下並非「完全失控」或「當下神智不清」，並點出這類人常有的「3個狀態」，憂心寫下「我們要是不正視這個問題，還有很多隱藏未爆彈」。
19日發生的隨機攻擊案，造成包含嫌犯在內共4死11傷。（圖／翻攝畫面）
行為態度心理學家黃逸凡近日透過臉書以「淺談張文的心理與犯罪動機側寫」為題發文，認為在悲劇發生後，「我們在哀悼與震驚之餘，也需要冷靜思考其背後的社會心理成因，以防範未來」，接著便從犯罪心理的角度來分析張文事件，她透露這天有收到許多人私訊，或許急著想找到合理的標籤與理由來解釋這樁讓人心痛與措手不及的行為，「是因為他有精神病嗎？是因為他一時情緒失控嗎？還是社會亂了？ 但如果你真的從心理分析與犯罪側寫的角度來看，這類事件，其實都有一條很清楚的心理路徑」。
黃逸凡率先給出結論「張文的表現不是一個突然發瘋的人，而是一個長期心理失衡、內在早已斷線，只是昨天才被看見的人。從行為來看，張文本身是有自主意識的。他很清楚知道自己在哪裡，也很清楚知道這麼做會引發什麼後」，她強調，這點非常重要，因為它直接排除了「完全失控」或「當下神智不清」的可能。「在犯罪心理裡，這叫做目標導向行為。不是隨便起意亂來的，而是我要讓事情這樣發生」。
黃逸凡認為張文在作案當下，很清楚自己在幹嘛，也知道一定會被看到，「他不是在找仇人，他是在找一個能讓事情被看見的舞台」。（圖／翻攝畫面）
至於為何張文要選在台北車站？黃逸凡表示，從張文的行為來看，他既然很清楚自己在幹嘛，也知道一定會被看到，他沒有選偏僻的地方，也不是針對某個跟他有過衝突的人，他選的是一個大家每天都在用、都覺得理所當然安全的地方。「在心理上，捷運代表的是一件事，正常人的生活。說白一點，他不是在找仇人，他是在找一個能讓事情被看見的舞台」，她強調「當一個人內心已經覺得自己被排除在這個『正常世界』之外時，他最想破壞的，往往就是這個所謂『正常』的象徵」。
站在心理分析的角度，黃逸凡也列出這類人常有的「3個狀態」，「第1，他不是情緒太多，而是情緒太少。很多人以為會這樣隨機動手的一定是個很憤怒、容易激動的人。但實際上，真正危險的，反而是長期麻木的人（痛過、撐過、失望過，到最後只剩空）」；「第2，他的自我價值感很低，但自尊心卻很高。這是一個很矛盾、也很不穩定的組合。比較接近俗話說的自卑轉成自大那樣。他心裡覺得自己沒用、在正常社會裡沒位置，但又無法忍受被當成不存在的活著。這種人一旦覺得自己『徹底被忽視』，心理很容易走向一個非常危險的結論：既然怎麼活都沒差，那做什麼也沒差」。
黃逸凡列出這類人常有的「3個狀態」。（圖／翻攝自黃逸凡臉書）
最後，「他對別人的感受『雖然知道，但不在乎』」，黃逸凡認為，從專業角度上說，這不是完全沒有同理心，而是只有理解，沒有情感連結。他知道別人會痛、會怕、會受傷，但那個感覺，沒有真的進到他心裡。所以你會看到一個現象，受害者是陌生人，不是仇人，不是特定對象，「因為在他的心理世界裡，對象是誰已經不重要了。甚至也許已經不把人當成人看了。重要的是『事情有沒有按照他想要的發生』」。
見到犯嫌有著這樣的狀態，很多人也好奇「那他為什麼不傷害自己？」黃逸凡則表示，因為從犯罪心理來看，這類行為的核心不是結束他自己，而是讓世界被迫回應他，因為他心裡不爽沒人理他，那他就用偏激行為來逼世界看他，「傷害他自己，是安靜的也不會有人在乎，但傷害發生在公共空間，是會被看見的」，不過她也強調「理解他背後動機，不等於原諒」，分析也不是幫他開脫，該負的責任，法律會處理，但如果我們只用一句「他有病」就把事件收起來，「那其實只是讓自己比較安心而已」。
黃逸凡示警「之前有鄭捷，現在有張文，我們要是不正視這個問題，還有很多隱藏未爆彈」。（圖／民視新聞網）
黃逸凡感嘆，站在心理與犯罪側寫的角度，真正令人擔心的不是這一個人，而是這樣的心理狀態，往往在事件前就存在很久了，只是沒有人看見，也沒有人接住，「犯罪不是一瞬間出現的，它只是那個人長期心理崩解後，最後、也是最極端的一種表達方式」。她也示警「之前有鄭捷，現在有張文，我們要是不正視這個問題，還有很多隱藏未爆彈，現在資訊爆棚、假新聞、假影片亂傳，很容易造成平常身心狀況較不穩定或是具有潛在暴力風險、心理極度疏離的個體的焦慮與憤世嫉俗。提升心理健康資源的可及性與去污名化、建立更積極的社區支持系統、以及媒體在報導類似事件時應遵循的倫理，都是必須積極對待的」。
此時又會有人問「那我怎麼知道身邊的人是不是未爆彈？或是應該說我們怎麼避免下一個悲劇？」黃逸凡無奈寫下「老實說，沒有任何一套方法可以百分之百預測或阻止」，但有一件事可以確定，真正需要被注意的，從來不是那種大吼大叫、情緒外顯的人，「而是那些慢慢不說話、不抱怨、不求救，卻也不再對任何事有感覺的人，當一個人開始覺得自己跟這個世界沒有關係，覺得活著只是『撐著』，而不是『在活』，那才是真正的警訊」，並在文末強調「這篇文章不是替任何人辯護，也不是試圖合理化暴力，而是從心理與犯罪側寫角度，談『我們如何理解、以及如何避免下一次悲劇』」。
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925（依舊愛我）
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！
原文出處：張文犯案當下非神智不清！專家揭這類人「常有3狀態」急示警：還有很多未爆彈
