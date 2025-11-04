揭曉！2026威尼斯雙年展台灣館策展人哈法艾爾・馮希卡 攜手李亦凡共構《鬱卒的平面》

台北市立美術館4日公布2026年「第61屆威尼斯國際美術雙年展」台灣館策展人，邀請現任美國丹佛藝術博物館（Denver Art Museum）現代與當代拉丁美洲藝術部門主任哈法艾爾・馮希卡（Raphael Fonseca）擔任本屆台灣館策展人，並以「「鬱卒的平面」作為展名。策展人將與代表參展的台灣藝術家李亦凡展開一場跨地域、跨文化的對話，回應資訊與影像爆炸的時代處境，思考人類與科技之間錯綜的連結與辯證，展現台灣當代藝術在全球數位語境中的共鳴，並探討個體如何憑藉一己之力參與、理解與建構自身所處的世界。

馮希卡於巴西里約熱內盧州立大學（UERJ）取得藝術史與藝術評論博士學位，近年在國際策展實踐備受矚目，橫跨南美、歐洲與亞洲，並連續兩年（2023、2024）入選《ArtReview》「全球百大最具影響力的當代藝術人物」。他於2025年擔任第14屆南方共同市場雙年展（Mercosul Biennial）總策展人，與李亦凡初次展開合作並建立對話基礎。馮希卡擅以幽默荒誕的策展語彙構築展覽現場，將其視為一場集會與舞台，融入大眾文化熟知的意象，引發觀眾對當代處境的思辨，而這樣的策展語境，與李亦凡作品中結合黑色幽默與戲劇化敘事相互呼應。

長期以來，馮希卡聚焦「全球南方」（Global South）藝術家的創作實踐，思考當代藝術於跨地域脈絡中所蘊含的文化與政治能量。他善於以開放、多元的視角激發跨國對話的可能性。北美館館長駱麗真表示：「憑藉馮希卡豐富的國際經驗與獨特視角，期待本屆台灣館能開啟新世代關注的當代議題，並以南方視點思索影像、科技與人類存在的關係。」

本屆台灣館展覽命題將以「鬱卒的平面」為展名，揭示李亦凡回應當下數位環境中，人在面對數位軟體所制約和形塑的世界時，因感知的扁平化而產生出焦慮與鬱悶。展覽將延續李亦凡對影像生成技術與即興敘事的探究，以其獨具個人特色的創作手法，挑戰我們慣常的觀看模式。

李亦凡數次往返台灣館所在地威尼斯普里奇歐尼宮場勘，作品靈感來源之一是普宮的建築本體，預期創造一個類似迷宮般的虛實環境，一件將於中央大廳展出的因地制宜錄像作品。搭配數件誇大的人體雕塑，以不同角度的肢體部位錯落在普宮的房間與廊道，觸發觀者對物質碎片化的反思。

馮希卡表示，李亦凡的創作持續探索藝術家與媒介之間的關係，從繪畫、電影、動畫一路追溯至今日AI生成影像的思考，揭開對當代影像生產的關注，再由詼諧荒誕的手法，批判性地回應影像生成工具的演變，以及影像政治的形成，希望本屆作品能引發人們的知覺經驗，改變理解世界的方式。