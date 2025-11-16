揭最擔心的藍白合問題 郭正亮再點名：「他」不選問題就大了

2026年大選備受熱議，藍白合作相關話題也受到外界關注，前立委郭正亮表示，自己最擔心的問題，是民眾黨的民調都輸怎麼辦？以新北為例，這裡雖是比較好處理藍白合問題的地方，但萬一台北市副市長李四川不選，問題就大了，因為現任副市長劉和然的民調雖可能與民眾黨主席黃國昌接近，但新北「怎麼可能讓」。

郭正亮今（16）日在政論節目《中天辣晚報》表示，藍白高層的接觸沒有問題，但自己現在最擔心的問題，是民眾黨的民調都輸，「這個可能性極高」。他指出，據自己了解，首先，明年新竹市若不是現任市長高虹安參選，新竹市代理市長邱臣遠的民調不好，再來，可能參選宜蘭縣長的民眾黨前立委陳琬惠的民調同樣也不好。

新北市和嘉義市方面，郭正亮接著說，民眾黨主席黃國昌的民調目前落後，國民黨目前不知道是誰會參選嘉義市長，可能參選嘉義市長的民眾黨立委張啓楷則有知名度的問題，他點出，如果民眾黨的民調都輸怎麼辦？有沒有應對方案？以新北為例，這裡是比較好處理藍白合問題的地方，但萬一李四川不選問題就大了，因為劉和然的民調可能與黃國昌接近，但國民黨前主席朱立倫「怎麼可能讓新北」。

郭正亮也直言，目前因為都沒有資料，所以還是需要等各個民調都出爐才能討論相關話題，自己知道有人私底下做了民調，但普遍都對民眾黨不太有利。

