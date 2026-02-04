揭李貞秀放棄中國籍難處 黃暐瀚力挺：她有資格當中華民國立委

李貞秀。（翻攝自李貞秀臉書）

李貞秀是首位具有中配身分的民眾黨立委，國籍爭議卻遲遲無法解決，她聲稱已親自到中國辦理相關手續，但不被當地公安局接受。資深媒體人黃暐瀚3日在節目《少康戰情室》分析，中國3種狀況「外國人近親屬、定居外國、有其它正當理由」可以放棄國籍，但中共不會承認中華民國，循正當理由跟公安講，極高機率不會同意，李貞秀既然已經宣誓效忠中華民國，他認為有資格當中華民國的立委。

黃暐瀚在節目公開稱呼李貞秀是委員：「我現在稱她為委員，就是大家聽我這樣講就知道，我是認為她現在應該就是委員，而且是合法的，因為她已經做了放棄的動作。」指出中國國籍法放棄國籍3種狀況分別是「外國人近親屬、定居外國、有其它正當理由」，但中共不會承認中華民國，李貞秀又已經宣誓「效忠中華民國、誓死捍衛中華民國」，用的也是中華民國護照，「我覺得她有資格當中華民國的立委」。

資深媒體人黃暐瀚。（資料畫面）

黃暐瀚表示，李貞秀從網路下載退出中華人民共和國國籍申請表，親自去申請，「她都填了，人也去了，到了現場沒辦法完成」，雖然沒有完成，但已經做了這件事，「我個人看法，所以我覺得她去當立委是沒有問題的」，但依照中華民國國籍法20條，就職前辦理放棄外國籍，並在1年之內取得已經放棄文件，現在她無法放棄國籍，1年後這個議題極有可能再被討論。

黃暐瀚認為，李貞秀來台33年，是5個台灣之子的媽媽，台灣目前有30多萬中配，總人數等於一個立委的配額，李貞秀應該是可以有一個族群的代表，但礙於國籍法跟兩岸憲法爭議，沒有出現這樣的角色，他認為李貞秀模式是一個可以參考的，認為她有資格當中華民國的立委。





