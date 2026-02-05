揭李貞秀玩「文字遊戲」包裝統一思想 媒體人轟：台灣人身分不需要妳來定義

詹凌瑀轟貞秀玩「文字遊戲」包裝統一思想。（翻攝自臉書@李貞秀）

先前國民黨主席鄭麗文才高喊「我們也是所謂的中國人」，民眾黨中配立委李貞秀昨（4）日則回應「中華民國國民不叫中國人，不然叫什麼？」對此，媒體人詹凌瑀曝她在玩文字遊戲，「台灣人的身分不需要妳來定義，更不需要被妳強行歸類為中國人」。

「這是在玩文字遊戲」，詹凌瑀透過臉書發文說，李貞秀被問到鄭麗文自稱中國人的爭議，竟然回嗆說中華民國國民不叫中國人不然叫什麼，還理直氣壯地幫這種言論護航。

詹凌瑀表示，中華民國國民就是台灣人，在國際上代表的是民主台灣，不是那個天天打壓台灣的中國。把憲法當成政治投機的擋箭牌，刻意混淆身分認同，這不是在捍衛國家，是在幫對岸的統戰邏輯搭舞台。

詹凌瑀認為，身為政黨不分區的立委候選人，如果連台灣人的主體意識都看不見，心心念念只想著當中國人，那代表的到底是台灣民意，還是內心的祖國情懷，「不要拿中華民國來包裝妳的統一思想。台灣人的身分不需要妳來定義，更不需要被妳強行歸類為中國人」。

