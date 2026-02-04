揭李貞秀統一思想文字遊戲！媒體人嗆：台灣人身分不用妳定義

政治中心／劉宇鈞報導

詹凌瑀籲李貞秀（圖），不要拿中華民國來包裝統一思想。（圖／翻攝自民眾黨臉書）

國民黨主席鄭麗文近日接受《經濟學人》專訪時稱，依中華民國憲法「我們是中國人」，民眾黨籍中配立委李貞秀4日對此表達認同，更說「中華民國國民不叫中國人，不然叫什麼？」。媒體人詹凌瑀揭穿李貞秀的統一思想文字遊戲，怒批「台灣人的身分不需要妳來定義」。

詹凌瑀：李貞秀在玩文字遊戲

詹凌瑀發文表示，李貞秀被問到鄭麗文自稱中國人的爭議，竟然嗆說中華民國國民不叫中國人不然叫什麼，還理直氣壯地幫這種言論護航，這就是在玩文字遊戲。

詹凌瑀認為，中華民國國民就是台灣人，「在國際上我們代表的是民主台灣，不是那個天天打壓我們的中國」，把憲法當成政治投機的擋箭牌，刻意混淆身分認同，這不是在捍衛國家，是在幫對岸的統戰邏輯搭舞台。

詹凌瑀質疑李貞秀：心心念念只想著當中國人？

詹凌瑀直言，李貞秀身為政黨不分區的立委候選人，如果連台灣人的主體意識都看不見，心心念念只想著當中國人，那李代表的到底是台灣民意，還是李內心的祖國情懷？

詹凌瑀呼籲李貞秀，不要拿中華民國來包裝統一思想，「台灣人的身分不需要妳來定義，更不需要被妳強行歸類為中國人」。

