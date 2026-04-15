揭李貞秀一句話殺人誅心！周軒：黃國昌以為開除就沒事？殊不知打開的是恐怖箱！

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周軒直言，李貞秀爆了一句「黃國昌是不是要把民眾黨打包送給國民黨？」，這句話殺人誅心啊，黃國昌以為開除李貞秀黨籍就沒事，卻不知自己打開的可能是「恐怖箱」。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨中評會日前開除中配立委李貞秀黨籍，李貞秀上多個政論節目開轟，黨主席黃國昌是偽君子、一派胡言、吃人夠夠、嗆陳智菡夫妻是民眾黨的蛀蟲。對此，政治工作者周軒直言，黃國昌以為開除李貞秀黨籍就沒事，卻不知自己打開的可能是「恐怖箱」。

針對李貞秀的去留，創黨主席柯文哲3月時嗆賴清德總統，有本事就明白講中配就算拿到身分證也沒有參政權，只要賴明講，他就會把李貞秀換掉。柯日前又說，希望大家不要逼李貞秀，給她一點時間準備，

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李貞秀面對黨內逼宮，開戰黃國昌，但卻稱「柯文哲是很有高度的政治家」、「我對柯文哲很內疚」、「民眾黨不能變成時代力量第二」，砲轟黃國昌是個偽君子」。

周軒14日發文表示，兩相對照之下，不難看出李貞秀事件，已變成黃國昌與柯文哲的「腕力大賽」，柯文哲看起來還是站在李貞秀這邊，李貞秀當然也賣力表現，還記得講出外界最常拿來嘲笑黃國昌的兩個標籤，「偽君子」、「時代力量關燈人」。

周軒直言，李貞秀還爆了一句「黃國昌是不是要把民眾黨打包送給國民黨？」，這句話殺人誅心啊，因為大約兩個禮拜後，新北市長藍白整合民調，結果一出來，黃國昌的動向，當然受到關注，現在的狀況看起來，黃國昌民調大概是贏不了國民黨提名人李四川，而黃國昌之前也曾說過，想要加入李四川的團隊，李貞秀補這一槍，其實也是先發制人。

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