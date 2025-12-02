揭柯志恩想攻頂高雄「最大弱點」 醫示警「這形象」是重傷：想想陳其邁

TVBS民調中心1日公布2026高雄市長最新民調，結果顯示，民進黨4位候選人賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺對上國民黨柯志恩，結果僅賴瑞隆小幅領先2個百分點，另外3人分別落後柯志恩7至10個百分點。對此，精神科醫師沈政男強調，柯志恩最弱的部分就在20到29歲族群，但她現在完全是學者形象，「這不行啊！想想陳其邁，趕快把學者色彩洗掉。」

沈政男在臉書發文表示，現在的局勢是，藍白的板塊在高雄略小於綠營，而且都已經歸隊，就看中立選民怎麼選擇；有趣的是，在中立選民方面，柯志恩與賴瑞隆也是勢均力敵。所以說，目前柯志恩與賴瑞隆的差距應該在5%左右。

沈政男認為，如果到時候只輸了5%，不是很可惜？所以柯志恩必須找出比較弱的那一塊，給予補強，而他的看法是，民調顯示柯志恩最弱的一塊就是20到29歲族群，原因在7成以上高雄市民認為，辦國際演唱會對高雄經濟有幫助，然後現任市長陳其邁的滿意度就來到了65%的高點。

沈政男說，陳其邁本來對於討好年輕人嗤之以鼻，曾說「選舉不是賣肌肉」，然而在輸給前高雄市長韓國瑜以後，第二天就開始在網路吃便當、逗寵物了，「柯志恩必須學起來！」

沈政男指出，柯志恩是誰？是《繞著地球跑》，台灣最早的旅遊電視節目主持人，現在她必須拿出節目主持人的台風，加點綜藝咖的表演也可以，吸引高雄年輕人關注。柯志恩念教育，後來去南加大拿到了博士，論文是認知心理學，也跟教育有關，他找出來看了一下該論文，就是心理學系常用的電腦測驗與統計分析方法。

沈政男強調，柯志恩後來洗盡了電視表演的色彩，成了教授與學務長，完全是學者形象，網路上有人還叫她柯教授。「這，不行啊！想想陳其邁網友叫他什麼？趕快把學者色彩洗掉，換上輕鬆一點的形象，然後把演唱會計劃端出來，比如泰勒絲來台灣開唱的可能性評估，讓高雄年輕人知道，柯志恩會辦更多更大咖的演唱會！」

沈政男提到，總統賴清德前陣子去主持街舞比賽，就是大家都要拉攏年輕人，如果柯志恩一下子放不開，國民黨主席鄭麗文的角色就得出來了，上個月不是找年輕人唱饒舌版的〈禮運大同〉篇嗎？下次就找柯志恩一起唱流行歌、跳個舞，「一定要跳舞！這是女性比較放得開的優勢，可以找南投縣長許淑華來教一下。」

沈政男表示，高雄這一局，不是重要，而是非常重要！藍白若贏了高雄，2028就妥當了，贏台南也可以，但目前不可能。

本次調查是 TVBS 民意調查中心於 114 年 11 月 20 日至 27 日晚間 18 ：30 至 22 ：00 進行的調查，共接觸 1,283 位 20 歲以上高雄市民，其中拒訪為 269 位，拒訪率為 21.0%，最後成功訪問有效樣本 1,014 位，在 95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1 個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為 TVBS。



