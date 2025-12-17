揭桃園交通「主動脈塞住、微血管也不通」 何志偉拋3大手段！

圖為總統府副祕書長何志偉出席桃園市親子活動畫面。（資料照／蔡依珍攝）

總統府副祕書長何志偉日前出席桃園市參加親子活動，面對交通壅塞問題，他形容現在的桃園交通，根本是「主動脈塞住、微血管也不通」，自曝都市規劃本科出身、也是 TPASS 定期票原始提案人的何志偉還拋出3大具體的手段要來「通血管」，包含大眾運輸要給力、最後一哩路要通、通學路要安全。粉專「我是桃園人」則力挺認切中要點：心有戚戚焉。

粉專「我是桃園人」日前PO文提到，何志偉對桃園是交通的形容「真的太傳神」，尤其如果是住在千人大校附近的住戶，絕對心有戚戚焉，因為每到上下學時段，學校周邊直接原地癱瘓，人行道對行人不友善，家長騎車開車都像在進行障礙賽。該粉專並提及，何志偉分享有小朋友童言童語地對他說，「爸爸媽媽很辛苦，因為他們常塞車，但他們每天還是要接我。」這句話讓人更是一陣心酸，因塞車塞掉的不只是油錢，還有親子相處的耐心跟時間啊！但卻是桃園通勤族每天必須面對的無奈狀況。

近期頻繁走訪桃園、參與多場親子活動的何志偉分享，不少桃園市民回家第一件事不是開冷氣、也不是抱小孩，竟然是「先衝廁所」，並不是身體不好，而是回家的路實在塞到讓人膀胱炸裂。

因此身為都市規劃本科出身、也是 TPASS 定期票原始提案人的何志偉認為，光是看著大家塞在車陣中「眼神死」不是辦法，必須拿出具體的手段來「通血管」，包含第一，大眾運輸要給力：TPASS 2.0 即將上路，地方政府要趕快增加公車班次；第二，最後一哩路要通：提高 YouBike 的佈建密度，讓騎乘環境更友善；第三，通學路要安全：大幅度調整都市規劃，把路權還給孩子跟家長。

