揭民眾黨5大關鍵戰場！蔡壁如喊「願當藍白合橋樑」：國民黨該讓就讓

記者詹宜庭／台北報導

面對2026選舉，民眾黨中央委員蔡壁如表示，2026年是民眾黨能否持續發展的關鍵戰役，若無法拿下地方首長，恐將面臨「泡沫化」危機。至於藍白合，蔡壁如也坦言，「國民黨該讓就讓」，若有需要，她願意擔任民眾黨與國民黨主席鄭麗文之間的溝通橋樑，但前提是必須以黨的主張為優先，她仍期待兩黨主席能夠直接溝通。

蔡壁如接受《壹蘋新聞網》專訪時分析，若民眾黨在2026選舉中無法拿下地方首長，恐將面臨泡沫化危機。她也點出五大關鍵戰場，包括新竹市、嘉義市，以及竹北市、彰化市、員林市，認為這些城市在人口結構與產業背景上，與民眾黨的屬性高度契合，不僅可擴大基本盤，也能吸引青年選民投入資源。她並鼓勵民眾黨前主席柯文哲出戰台南市長，直球對決總統賴清德。

針對2026選舉中的藍白合作，蔡壁如認為，「國民黨該讓就讓」，若能在部分選區禮讓民眾黨，對國民黨而言不僅無損失，還能展現泱泱大黨的氣度。她強調，自己與鄭麗文是好朋友，若有需要，願意擔任民眾黨與國民黨之間的溝通橋樑，但仍以黨的主張為優先，並期待兩黨主席能有直接的溝通與對話。

