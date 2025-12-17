揭民進黨在野喊修法、執政8年不動 黃國昌：財劃法淪憲政災難

民眾黨立委黃國昌17日在財政委員會質詢財政部長莊翠雲時,痛批台灣走入民主憲政災難,竟然是因為財政收支劃分法。他強調,沒有一個民主憲政國家的行政首長可以恣意說不執行國會三讀通過的法律,「這是帝制,不是民主」。

黃國昌回顧,民進黨在野時期,2012年黨主席蘇貞昌率領縣市首長要求修財劃法,稱「看到小孩嗷嗷待哺,米缸卻空空如也」;2015年蔡英文競選總統時也承諾修法,但完全執政8年卻遲遲不動。去年立法院三讀通過新版財劃法,行政院提覆議被否決後,財政部依法按新版編列2026年預算,「這才是民主法治國家」。

黃國昌進一步指出,立法院今年為補漏洞再修法,行政院匆忙提出院版,聲稱給地方政府1兆2千億,比去年在野黨版本的1兆1千多億更多且不違憲。他痛批:「去年給1兆1千多億,行政院高喊違憲要申請憲法法庭釋憲,但今年主張的院版1兆2千億卻說合憲?憲法學者看了會笑!」黃國昌質疑重點根本不是金額多寡問題。

針對財政部長莊翠雲強調水平分配的公平性,黃國昌要求提出試算表,但莊部長無法提供具體數字。黃國昌怒批:「所有data在你們手上,不是算不出來,是算出來了根本不願意交出來!怕一拿出來群情譁然!」他諷刺卓榮泰傲慢表示只要在野黨接受行政院版本數字就會公布,「先威脅你接受我們的,你就看得到數字,不接受就永遠看不到,多傲慢的行政部門!」

黃國昌最後警告,去年潘孟安曾說總統一定會公布法律、院長一定會附署,否則會造成憲政災難,結果今年果然上演不覆議、不公告、不執行。他強調:「破壞台灣民主憲政的人,未來的責任一定會被追究!」

