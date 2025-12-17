揭民進黨「不副署」如意算盤 黃士修獻計藍白1招反制：在野執政縣市動起來

​立法院日前否決《財政收支劃分法》覆議案，總統府與行政院隨後拍板決定「不副署、不公布」，創下憲政首例，外界認為執政黨此舉是在逼戰在野，更有不少綠營人士放話，藍白若不爽，那就提倒閣，朝野僵局難解。對此，「核能流言終結者」創辦人黃士修在臉書發文揭民進黨不副署的下一步動作，他建議藍白用這1張反制，反正綠營只想輸贏。

立法院否決行政院提出的《財政收支劃分法》覆議案後，府院高層已正式拍板，決定對該法採取「不副署、不公布」處理方式，而立法院日前三讀通過的停砍年金相關修法，包含《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退撫條例》，執政團隊同樣朝「不副署、不公布」方向規劃。不少綠營人士更直呼若藍白對於不副署的手段不爽，那就歡迎提倒閣，雙方戰火不斷延燒。​



對此，黃士修表示，民進黨嗆聲，行政院長卓榮泰不副署法律，藍白有種就倒閣。但倒閣後，賴清德再任命一位免洗行政院長，反而是有民意基礎、經過大罷免考驗的立法院，會被解散重選。不得不佩服「法綠人」的無恥，只要黨一聲令下，立刻拋棄法律專業，化為喪屍嘶吼：「倒閣啊！倒閣啊！」僵局持續。

黃士修分析民進黨打的算盤，立法院接下來的武器，是2026年中央總預算案。行政院不可能重編預算，立法院也不可能整包給過。於是，綠營開始想像，藍營縣市根據財劃法編的肥美預算，全部掐在卓榮泰手裡。2026年地方選舉，中央的錢只給綠營，藍白樁腳嗷嗷待哺，自己就會去施壓，要立法院低頭，但現實不是這樣的。

黃士修指出，​中央政府總預算，大部分用來支應中央機關的公共服務。地方補助款只占少數，且對中央部會來說，除了民生必需項目（衛生、教育、勞動、社福）以外，根本不敢額外編預算補助地方，自找麻煩。所以不可能用地方補助款，勒索立法院審查中央總預算。

黃士修建議，藍營執政縣市，可以把中央霸佔預算影響的項目，一個一個一個列出來，選舉期間不斷播送。至於中央公共服務，反正民進黨自己也不在意，只想輸贏，只想全贏，贏更多，贏到不行。



