揭沈伯洋選北市「3考驗、1隱憂」 作家斷言最壞狀況：成2026最大罪人

民進黨參選2026台北市長人選遲未定案，最終是否由立委沈伯洋出線，引發各界高度關注。作家「漂浪島嶼」認為，沈伯洋若投入台北選戰，有3項考驗以及1個隱憂，若重蹈新竹市長選戰一桃殺三士的風波，牽連其他縣市選情，就成2026最大選戰罪人。

「漂浪島嶼」今（8）日在臉書指出，沈伯洋若投入台北選戰，有3項考驗，首先就是辭立委參選，2018年民進黨姚文智、2022年國民黨蔣萬安都是辭立委參選台北市長，沈伯洋是否有魄力，展現破釜沉舟的決心。第二項考驗是打蔣家記憶，引發效應偏中高年齡，對於許多年輕一代，甚至熱情青鳥，其實不太認識蔣中正，甚至對於歷史之恨，可能沒有生活困境重要，結果變成一路放火，最後沒有燎原，選票還是不盡人意。第三項考驗是市長選舉打成總統選舉，一些2028年才該使用的仇恨議題，現今提早發動，如果市長選戰就打爛，未來總統選舉如何再使用。

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另外，「漂浪島嶼」說還有一個隱憂，是萬一沈伯洋的仇恨值高過蔣萬安，出征台北引發更大爭議和憤怒，重蹈新竹市長選戰一桃殺三士的風波，牽連其他縣市選情，就成2026最大選戰罪人。

面對2026台北市長選舉，「漂浪島嶼」表示，拆廟、道歉、反共等以蔣家記憶挑戰蔣萬安立場，成為民進黨攻克台北的大殺招，這種刨祖墳式的選戰策略，當然不能由太溫和的候選人擔綱，自然必須尋得論述強，深具號召力的強棒出陣，沈伯洋立委的鬥性，自然是不二人選；此外，台北市長選戰能不能攻克是其次，重要是在台北創造全國性議題，勾起國民黨舊恨，有助全國選情，成為具有黑熊爆發力的動力母雞，縱使選戰落敗，也算功在黨國。

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