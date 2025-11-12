揭海鯤艦認知作戰報告曝中共5大攻擊手法 林楚茵反批媒體：抹黑造假

海鯤軍艦2025.7.3依海試計畫，實施第三次海上測試，已執行各系統海上動態組合驗證及潛望鏡功能測試。台船提供



國造潛艦海鯤軍艦海上測試進度延宕，《聯合報》日前以評論文章批評民進黨立委林楚茵要求國防部揭露的「海鯤軍艦認知作戰」報告，是「此地無銀三百兩」，引起林楚茵今天（11/12）怒批聯合報「不譴責敵人，反而急著跳出來攻擊揭露真相的人」，並指該報與日前「栽贓抹黑政敵還聯手製造假新聞一樣，這才是此地無銀三百兩！」林楚茵也公布國防部書面報告指出，自海鯤艦下水以來，中共針對性的爭議訊息「超過2萬則」，其攻擊手法有五大論述主軸，包括質疑「經費浪費與貪汙」、質疑「技術與品質缺陷」、質疑海鯤號是「政治宣傳工具」、質疑「實戰價值低下」以及質疑「潛艦自製率低」等。

《聯合報》於11/11以〈【重磅快評】海鯤艦成認知戰標靶…此地無銀三百兩的報告？〉為題發表評論文章，批評民進黨立委林楚茵於10月20日於立法院外交及國防委員會質詢時，關切海鯤艦成為中共認知戰標靶，要求國防部提供相關統計數據和說明。評論指「國防部據此質詢送交立法院報告，指海鯤艦已成為中共對台認知作戰的重點攻擊目標。不看不知道，一看還真嚇一跳，國防部此舉，不啻幫國人整理「海鯤艦懶人包」，只怕更難杜攸攸眾口。

聯合報評論民進黨立委林楚茵，批評其要求國防部揭露「海鯤軍艦認知作戰」報告，是「此地無銀三百兩」。林楚茵2025.11.12在臉書強力反擊。截自林楚茵臉書粉專

對此批評，立委林楚茵在臉書發文表達強烈不滿，反問到底是誰「此地無銀三百兩」？，還用了兩個生氣的表情符號表達憤怒。

林楚茵在臉書發文表示：「聯合報指控我要求國防部揭露「海鯤軍艦認知作戰」報告，是『此地無銀三百兩』。楚茵就整理出報告內容公布出來，讓更多人知道中國的認知作戰到底多嚴重，害怕真相被揭露的媒體，又是多認真幫中共洗地！」

林楚茵也說，「聯合報不譴責敵人，反而急著跳出來攻擊『揭露真相』的人，這套路是不是很熟悉？就像聯手國民黨立委王鴻薇一樣，栽贓抹黑政敵還聯手製造假新聞一樣，這才是『此地無銀三百兩』！」

立委林楚茵於立法院院會總質詢資料照。李政龍攝

林楚茵指出，根據國防部書面報告內容，「證實我10/20在國防外交委員會的質詢外，真相數字更為驚人。」林楚茵引用報告內容表示，自海鯤艦下水以來，中共針對性的爭議訊息「超過2萬則」，而中共攻擊手法歸納為五大論述主軸：

第一是質疑「經費浪費與貪汙」(佔 51.91%)，林楚茵說，這正是我在質詢中提到，中共刻意渲染「造價高、效能低」 的印象，報告證實中共散播「500億元潛艦潛不下，錢進了誰口袋？」等貼文煽動不滿情緒，並稱「浪費血汗錢」、「詐騙錢坑」等論述。

第二是質疑「技術與品質缺陷」(佔 37.08%)，林楚茵表示，這也呼應了自己質詢的重點，報告證實，中共炒作「艇體外殼凹陷變形」、「浮不起來」等謠言。

林楚茵繼續指出，中共攻擊論述第三個主軸是質疑這是「政治宣傳工具」(佔 9.53%)，國防部報告指出，中共指控潛艦是「選前硬湊政績」、「大內宣」，意圖削弱民眾對政府國防施政的信任。

國造潛艦首艘原型艦海鯤號（舷號711）2025.7.3上午出高雄港進行第三次海測。照片：諸葛風雲提供

第四大主軸是質疑「實戰價值低下」 (佔 1.17%)。據國防部報告指出，輿論嘲諷海鯤軍艦只是「模型艦」、「玩具艦」，稱其「不堪一擊」，藉此打擊我軍民信心。

第五大主軸則是質疑「潛艦自製率低」 (佔 0.30%)。林楚茵說，國防部報告揭露，中共強調我國潛艦自製率僅約40%，質疑臺灣「只是造了一個殼子」，藉此貶低國防自主的意義。

林楚茵強調，該報告更點明，攻擊來源主要來自中共官媒、網路輿論，並透過「在地協力者」傳播。

林楚茵批評：「而聯合報的這篇評論，完美示範了什麼叫『在地協力者』：通篇不談中共發動2萬多則攻擊的事實，反而學著中共官媒的論調，拿『福建艦』

來貶低海鯤號，這不就是在呼應中共『實戰價值低下』的認知作戰嗎？」

林楚茵強調，「面對敵人，我們必須先『辨識威脅』，才能『反制威脅』。這也是身為國防外交委員的楚茵在立法院要求國防部提出報告的主因，沒想到竟讓聯合報發專文批判，這也是『一魚兩吃』，一來揭露中共認知作戰手法，二來釣出中共在地協力者的協同作為，這不是楚茵的三百兩，是中共與協力者們的共舞示範『此地無銀三百兩』！」

