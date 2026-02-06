揭漢朝使者「霸凌式外交」：當眾辱君、殺送行官，連他國太后都敢勾搭

生活中心／唐家興報導

隨著大漢帝國國力攀向巔峰，漢朝使者上演著「大國之臣當小國之主」的誇張戲碼。（圖／AI生成）

「漢朝使者」在古代外交史上的影響力，早已超越現代人的想像，甚至上演「大國之臣當小國之主」的誇張戲碼。隨著大漢帝國國力攀向巔峰，這些使節出巡周邊諸國時，態度囂張跋扈，有人不僅公然越界干涉政權，甚至大膽私通他國太后。種種張狂行徑，最終都成為漢武帝對外發兵、併吞版圖的最佳藉口。

【舊情復燃成滅國關鍵 南越太后私通漢使】

西漢時期，一名漢朝使者受命出使南越國，沒想到這場外交任務竟演變成一齣荒淫的政治風暴。該名使者與當時的南越太后曾有舊情，兩人重逢後竟無視國體私下往來，甚至暗中密謀讓南越「內屬」回歸漢朝，引發南越權臣極度不安。

消息曝光後，南越國王雖感羞辱，卻礙於漢朝強大的武力威懾而敢怒不敢言。這場私情最終導致南越內部政變，漢廷藉機認定南越反叛而大舉南征，曾經稱霸嶺南的南越國就此覆滅。一樁地下情，竟成了改寫歷史的政治導火線。

【逼王下跪還當街殺人 朝鮮慘淪帝國四郡】

同一時期，漢朝使節前往朝鮮的行徑更為張狂。使者抵達後，竟擺出高人一等的姿態，要求朝鮮國王當眾下跪臣服。在遭到國王嚴詞拒絕後，使者竟心生報復，在返程途中將前來禮貌送行的朝鮮貴族殘忍殺害。

朝鮮憤而派兵追擊殺死使者，此舉正中漢武帝下懷。漢廷隨即以「犯我強漢」為由，於公元前108年揮軍東征。最終朝鮮不敵漢軍鐵騎慘遭滅國，土地被劃分為漢朝四郡，正式納入中原版圖，這名使者的狂妄，代價竟是一個國家的消亡。

很多弱小國家不敵漢軍鐵騎，慘遭滅國。（圖／翻攝自百度百科）

【要馬不成指鼻痛罵 大宛慘遭滅門之災】

漢使的蠻橫行徑在西域同樣上演。一名使者出使大宛國，開口便索要珍稀的「汗血寶馬」。當大宛國王婉拒時，漢使竟毫無外交禮節，直接在殿堂上指著國王的鼻子痛罵其「不識抬舉」，行為近乎瘋狂。

這場羞辱引發大宛國激憤殺害使者，卻也給了漢武帝西征的完美理由。最終漢軍遠征大宛，不僅擄走所有戰馬，更逼得大宛求和，國力從此一蹶不振。這段歷史，也成了名將陳湯那句名言「明犯強漢者，雖遠必誅」背後最赤裸的血腥註腳。

【帝國背書的絕對狂妄 外交即是主宰工具】

從私通太后、羞辱國君到濫殺貴族，這些漢朝使者的行徑在現代看來極其失控，但在強權政治的背景下，這正是國力懸殊的真實縮影。當背後有著無可撼動的帝國撐腰，外交不再是平等的談判，而是強者主宰弱者生死的利刃。

對當時的小國而言，漢朝使節的到來，往往伴隨著不可測的命運轉折。使者的「狂」反映了強大的國力，但也展現了地緣政治中殘酷的生存法則：在強權面前，一次失禮或一次私情，都足以讓國運化為烏有。

