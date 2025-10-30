揭王子7年前代言黑歷史 品牌方怒：「沒職業道德」
王子29日遭范姜彥豐指控介入他和老婆粿粿的婚姻，萬然生技創辦人吳紹瑜也於社群平台發文，揭露王子7年前的代言爭議，直指對方擔任品牌代言人期間，還接下同性質的業配，直言「王子的感情世界，就跟他在工作上的態度一樣『沒有職業道德』。」
吳紹瑜在臉書貼文中表示，7年前她曾找王子邱勝翊擔任萬然生技的品牌代言人，但對方在代言期間的三個月內，竟接下同質性保健食品的業配。「看到影片時我真的氣炸了！至今我都保留著證據，這已經違反了代言合約！公司是可以提告的，」吳紹瑜強調，這是藝人最基本的職業道德，「畢竟不能這個也賺，那個也要賺吧！」
吳紹瑜進一步指出，當時接近500萬元的品牌代言費，加上原本安排好的行銷排程都需撤回，不僅造成金錢損失，突然一大筆資金卡住，更讓公司一度陷入危機。「那時我不但沒有求償違約金，還依照比例支付了代言費，包含協商的那個月，最後才完成解約」。
關於為何當初選擇隱忍不發，吳紹瑜解釋，是因為考量到王子從棒棒堂出道一路走來不易，還需替父親償還債務相當辛苦。她擔心若當時揭露此事，會對王子形象造成損害，影響其未來接洽代言和業配的機會，「不想擋人財路」。
而這次選擇公開此事，吳紹瑜直言：「現在說了是因為他已經把他自己毀掉了！」她表示自己對於出軌、當人婚姻的第三者，以及沒有邊界感的人非常厭惡，因此必須讓大家知道這段過往。
