揭發走路工遭控違反選罷法 李宇翔獲不起訴要求藍委道歉

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員李宇翔日前揭露國民黨立委洪孟楷涉及動員「500元走路工」參與反罷免造勢活動，遭洪孟楷提告散布謠言違反選罷法。案件經台北地檢署近日正式發出不起訴處分書，確認李宇翔揭露內容有具體事證支持，相關指控不成立，全案告一段落。

李宇翔表示，檢方認定事實相當清楚，證實確有淡水地方宮廟張姓主委協助動員參與洪孟楷造勢活動，並要求受邀民眾再行找人到場，同時明確提及每人可獲500元，名義為油錢與餐費。檢方也認定，在造勢活動舉辦前，宮廟相關人員已透過「參與即可獲得500元」方式進行動員，整體情節並非捏造。

李宇翔強調，真相攤在陽光下，司法已還公道，過去所有抹黑與指控不攻自破。他嚴正要求國民黨與洪孟楷出面向全民道歉，停止以訴訟手段壓制揭弊行為，否則只會進一步傷害民主制度與選舉公平。

李宇翔直言，金錢動員破壞民主根基，卻能在鏡頭前矢口否認，正是社會對政治失去信任的重要原因。他也公開表態，支持洪孟楷提出以「鞭刑嚴懲詐騙犯」的主張，並反問，若標準一致，欺騙選民、敗壞選舉誠信政治人物，是否也應面對同樣嚴格檢視。

李宇翔最後指出，檢方處分已給出明確結論，後續評價留待全民判斷，他將持續站在第一線，捍衛乾淨選舉與公共利益，不讓揭發真相者再度遭受打壓。

照片來源：新北市議員李宇翔服務處提供

