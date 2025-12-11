揭監委拿「波多野結衣事件」攻擊柯文哲！律師轟意見偏頗 檢察官這樣反擊

前台北市長柯文哲涉及京華城案，今天開始進行言詞辯論。李政龍攝



京華城案今（12/11）起進行言詞辯論，審判長提示證據詢問檢辯意見。柯文哲的辯護律師砲轟，監察委員蘇麗瓊明知其與柯文哲有嫌隙，不僅沒迴避還到地檢署作證大談私人職場恩怨，內容佔據筆錄「一整頁」，例如她抱怨柯文哲「甩鍋」她，要她去接世大運執行長，以及柯市府發行「波多野結衣悠遊卡」事件爭議等等，證詞偏頗不可信。但檢察官認為蘇麗瓊擔任北市府秘書長3年，曾就近觀察柯文哲對財團態度大變，證詞可採。

檢方指控，柯文哲明知京華城容積率應為560％，且北市府就刪除「樓地板面積120,284.39平方公尺」，正與威京集團打官司，卻為了圖利財團，錯誤援引「都市更新建築容積獎勵辦法」，核給非都更案的京華城最高20％容積獎勵。監委林盛豐、蘇麗瓊日前針對京華城案自動調查，於去年1月作成調查報告認定京華城申請容獎於法無據，監察院則通過糾正案。台北地檢署偵辦時，也曾傳喚蘇麗瓊出庭作證。

監察委員蘇麗瓊曾針對京華城案進行調查，指出北市府錯誤比照都更核給容獎。監察院提供

柯文哲辯護律師蕭奕弘今（12/11）日於提示證據程序時表示，蘇麗瓊本應秉持中立履行職務，但她與柯文哲有嫌隙卻沒有迴避，更直接表露出對柯文哲的厭惡，主張她到北檢作證的筆錄顯不可信，不可採用。

蕭奕弘指出，檢察官當時詢問蘇麗瓊「為何從北市府離職？」蘇麗瓊的抱怨幾乎佔據「筆錄一整頁」篇幅，例如蘇麗瓊不滿被叫去接世大運執行長，認為是柯文哲甩鍋，讓她獨自承擔責任。她還談到，柯文哲希望閉幕式不要邀請時任副總統陳建仁出席，但她並未照辦。

蕭奕弘也指出，蘇麗瓊在作證時也批評柯文哲不分事情輕重一律列管，導致行政效率低落，更痛批柯文哲敵視文官體制，曾在開會時當眾責罵官員是「貪官污吏」。她也提到「波多野結衣悠遊卡」事件爭議，以及柯文哲對待反年改團體的態度。蕭奕弘認為，這些內容全與本案無關，蘇麗瓊卻夾帶私人恩怨對柯文哲作評論，有失公正。

柯文哲委任律師蕭奕弘今日開轟監委蘇麗瓊，指她與柯文哲有嫌隙，證詞偏剖不可信。資料照。呂志明攝

蕭奕弘還指出，蘇麗瓊證稱都委會只能提建議，認為核定權限在北市府，也和許多到庭作證的公務員意見不同。他認為，蘇麗瓊調查基礎淺薄，對都委會的職權也有認知偏誤，作成的調查報告也不能採信。況且，在蘇麗瓊到北檢偵訊時，律師都還沒閱到全卷，就有媒體外洩筆錄，損害柯文哲的訴訟防禦權，也令人懷疑有特定目的。

沈慶京也對蘇麗瓊表示意見，指控她明知前台北市副市長林欽榮沒有權力沒收「樓地板面積120,284.39平方公尺」，卻不針對林欽榮作為進行調查，反而利用林欽榮也仇恨柯文哲，讓他配合監察院提出糾正，抱怨檢察官不查清楚監察院糾正的公正性。

但檢察官指出，蘇麗瓊之前在北市府擔任秘書長，與柯文哲共事3年時間，能就近觀察到柯文哲對於財團的態度轉變。此外，蘇麗瓊作證時也否認和柯文哲撕破臉，至於監察院的糾正案，除了監委意見也有專家學者參與，沒有偏頗問題，主張證詞可以採用。

前台北市副市長林欽榮日前曾到北院就本案作證。資料照。施書瑜攝

