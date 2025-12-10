揭示醫檢師專業的工作日常 美女醫檢師「偵探日誌」AI動畫作品獲獎

〔記者吳俊鋒／台南報導〕為激發醫護人員的創意能力，衛生福利部舉辦全國醫護同仁AI動畫繪圖競賽，胸腔病院美女醫檢師李育茹以動畫「小茹醫檢師的醫學偵探日誌」，揭露在高風險負壓實驗室中的操作情境，以及臨床抽血、結核菌檢驗等所需要的同理心與耐性，精彩呈現專業的工作內容，獲得佳作的肯定。

該競賽為衛福部開設系列AI繪圖與動畫課程後的重要成果展，廣邀全國醫療與藝術愛好者投稿，作品由醫界、美術界、科技界、媒體界與電影界等各領域專家進行嚴格評審，選出最優秀的平面與動畫作品各20件。

胸腔病院長黃紹宗表示，有逾300件優秀作品角逐，競爭激烈，李育茹能夠脫穎而出，相當難得，她的獲獎，不僅彰顯其動畫的亮眼表現，也是對醫護人員兼具創造力、敏銳度與溫度的最高讚禮。

「小茹醫檢師的醫學偵探日誌」成功揭示醫檢師扮演重要的幕後角色，為醫師診斷與治療提供關鍵依據，同時，透過小茹醫檢師與病人的溫馨互動，也傳達醫檢師兼具技術力、人文關懷，能在臨床環節中，有效緩解病人焦慮。

李育茹從2004年開始從事醫檢師工作，資歷達21年，2014年到衛福部胸腔病院醫事檢驗科任職迄今，黃紹宗肯定她透過AI創作，成功將其職場專業性與溫度，以及不為人知的辛苦，真實呈現於大眾眼前，會持續鼓勵、支持同仁結合新科技，在提升醫療品質的同時，也能發揮多元創造力。

李育茹提到，醫檢師的日常充滿挑戰與細節，有機會藉由創新媒介AI，將工作的專業、細心、耐性，以及人文關懷融為一體，生動呈現，讓更多民眾知道；她的獲獎，其實是對所有在醫療前線無私付出的醫檢師致上最高敬，真的很開心。

