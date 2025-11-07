揭示「3年國運劇本」！命理師預言：苦民所苦新領導人將現

2025年逐漸接近尾聲，2026年即將到來，命理師李靜唯近日表示，中華民國2026年的塔羅流年為「吊人」，2027年則是死神。李靜唯預測2026到2027年，可能會出現一位憂國憂民，苦民所苦的領導人，帶領台灣走向大破大立、改頭換面

命理師預測未來國運。（圖／Googlemap）

李靜唯6日在臉書發文表示，2025年，是「正義」主宰的一年，真相與謊言並存，世界、國家與個人都無法逃脫命運的審判。中華民國的塔羅流年為：2025「正義」、2026「吊人」、2027「死神」。這是一場從破壞到重生的三年轉化。「正義」揭開權力的黑幕，讓體制與人心接受檢驗；「吊人」意味停滯與反省，社會將陷入懸而未決的冷卻與對峙；「死神」則象徵舊秩序崩塌、新世界誕生的序章。

命理師指出，司法爭議、罷免風潮、輿論撕裂、族群對立，是平衡失控的警訊。（示意圖／報系資料照）

李靜唯指出，台灣今年走「正義」逆位，司法爭議、罷免風潮、輿論撕裂、族群對立，這些都不是偶然，而是平衡失控的警訊。當一切體制偏離軌道，「正義」不再代表公理，而是人間制度的鏡像：看似公平，其實失衡。「吊人」容易失去主導權，民心在壓抑中渴望改變，2026~ 2027年，可能會出現一位憂國憂民，苦民所苦的領導人，帶領台灣走向大破大立，改頭換面的「死神」年。

