揭祕富豪必買Costco清單 6大商品讓金字塔頂端也瘋狂掃貨

誰說口袋深就得當冤大頭？別再以為有錢人都只逛精品超市，其實他們才是Costco的忠實粉絲。美國理財網站《GOBankingRates》指出，真正的富豪反而更懂精算，Costco憑藉著高品質與高CP值的獨家優勢，成功收服這些金字塔頂端買家，想知道他們去大賣場都掃什麼貨嗎？

3C產品CP值高

科技控的有錢人也愛撿便宜，尤其是選購3C產品時。Costco提供的高階電子裝置能滿足他們對性能的挑剔，又能享有外面找不到的優惠價。這種同時擁有頂級規格與漂亮折扣的採購體驗，讓高收入族群也忍不住心動。

高級家電家家必備

在昂貴家電這塊，耐操好用的Vitamix或科技感十足的Dyson，在富豪圈幾乎是家家必備。口碑極佳的Vitamix調理機，官網起跳價就要500美元，但在Costco買專屬型號能省下驚人差價。另外像Dyson無線吸塵器，這裡的定價比其他通路更有競爭力，是重視居家環境的家庭主婦與主夫們省錢的首選聖地。

養身食材整箱搬

對於重視養生的富豪來說，高品質的蔬果和沙拉是餐桌上的必備品。即便口袋很深，他們也不想在昂貴的健康食材上當冤大頭，他們明白要吃得好又要吃得健康，成本通常驚人，所以Costco那種高品質又平價的採購策略，正好擊中他們的痛點，這裡結合了新鮮度與超值定價，讓這些頂級買家能用最划算的預算，把各類鮮甜蔬果通通搬回家。

廚房裡的日常消耗品，也是富人展現精明本色的地方。科克蘭雞胸肉憑藉著鮮嫩質地與經濟實惠的優勢，成為許多高收入家庭推車裡的固定班底。此外，他們也偏好有機杏仁奶這類高品質飲品，這種看似大量消費實則省下長遠支出的購物模式，正是重視健康生活與財務效率的完美結合。

