揭祕施工亮點 淡江大橋體驗開跑

圖為淡江大橋15日最新現況。（陳君瑋攝）

連結淡水與八里的淡江大橋5月12日將通車，交通部公路局正施作斜索阻尼、景觀燈柱安裝及高性能GUSS瀝青鋪設等，其中舖面採更穩定瀝青，較一般道路成本貴4倍，未來不會因重車通過、鋼橋熱脹冷縮而變形。公路局、新北市及國土署也規畫通車系列活動，邀民眾上橋體驗。

北工分局第三工務段長鄭閔中指出，淡江大橋路面採鋼床板GUSS瀝青混凝土雙層鋪面，是專為鋼橋設計的高性能鋪面材料，防止雨水滲入，杜絕鋼材銹蝕，可讓鋪面不會因鋼橋熱脹冷縮或重車通過鬆動或變形，14日已鋪完主橋，全橋預計3月底至4月初鋪完，上層鋪面約可使用5至6年，屆時需檢視鋪面是否劣化需刨鋪。

建中工程董事長陳吉輝說，此鋪面使用來自中南美洲千里達湖的天然瀝青，延長橋梁壽命，成本約一般道路4倍。

鄭閔中提到，淡江大橋視覺焦點是如琴弦般放射而出的斜拉鋼索，淡水與八里端共94束，是撐起整座橋梁的核心構造，每根斜索上配置的阻尼與主橋隔減震系統，共同抵抗強風與地震引起的震動，可耐7級震度，另設126支景觀燈柱在鋼索間，每根燈柱的高度與角度皆不同，1月底前完成。

淡江大橋通車前規畫9大活動，搶先開放體驗的路跑及自行車活動報名秒殺，為滿足民眾體驗心情，4月25日起至5月3日止，每周末都將推出可開放全民參與淡江大橋體驗活動。新北主辦的健行活動4月25日登場，4月26日大遊行由公路局、新北合辦，5月2日由公路局推出星空音樂會，5月3日橋上將出現100張躺椅，讓民眾可在橋上躺平、看海、看表演及野餐。通車典禮將於5月9日晚間登場，邀工程英雄出場，雲門舞集也將演出全新創作。