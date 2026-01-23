揭秘台灣新創生態圈 首選海外市場不是美國！八成以上新創與AI相關

根據《2025台灣新創生態圈大調查》指出，台灣八成以上新創與AI相關。

台灣經濟研究院與合作夥伴資誠( PwC Taiwan )及DIGITIMES正式發布《2025台灣新創生態圈大調查》，該調查專案自2018年起已邁入第八年，今年聚焦於AI的應用分析，包含新創實際投入的AI技術類型、應用場景分布，以及了解投資人在大AI時代，對台灣新創團隊的投資評估決策及觀察。

根據《2025台灣新創生態圈大調查》，有五大發現，首先，新創創業關鍵字為人工智慧/大數據：人工智慧與大數據連續四年穩坐關鍵字榜首，AI已成為推動創新創業的主要驅動力。

廣告 廣告

第二，多數新創維持或擴大海外市場。新創的海外佈局方面，未來兩年的以維持現狀、持續拓展為主(98.4%)，前三大海外市場目標分別為日本(51.2%)、美國(27.3%)與中國大陸(23.4%)，反映鄰近且文化相對熟悉的市場仍是首選。

第三，八成以上新創與AI相關。國內新創將AI視為營運與產品創新的關鍵工具，同時善於利用科技進行創業，也具備一定的市場敏銳度。

第四，投資機構的所投領域以人工智慧/大數據居首。投資機構所投資的新創集中於人工智慧/大數據(45.6%)與生技醫療(44.7%)。此外，投資AI主題的領域，前三名為預測分析(36.4%)、視覺辨識(21.8%)及生成式AI(20%)，顯示AI在市場上獲得高度關注。

第五，一般創投相較於企業創投更關注AI新創。過去兩年投資 AI 新創的比例，一般創投為77.5%，企業創投則為24.5%，此結果反映一般創投更加積極佈局AI領域。

綜合本次調查結果，台灣新創的創業題目涵蓋企業服務、數位媒體、金融科技等領域。其中，人工智慧/大數據與多個創業題目呈現高度交集，顯示其通用化特性持續擴大。這更適合理解為AI正逐步成為影響產品設計與競爭門檻的共通能力。在AI相關技術投入上，調查顯示受訪新創的產品或服務以應用端為主，反映新創多選擇將資源集中快速商品化、貼近產業需求的場景。

在投資人方面，調查亦指出投資新創的機構來源相當多元，其中以企業內部投資部門與創投基金為主，顯示顯示企業資本在新創生態中扮演主導角色，企業愈來愈傾向透過投資與合作取得外部創新能量，形成更明確的分工與互補關係。

整體而言，企業與新創合作從單純的資金投入，轉變為以創新驅動為核心的策略性布局。企業透過由淺入深的合作模式，結合新創的技術與創新能力，積極探索新產品與新市場機會，以強化自身競爭優勢。隨著全球市場快速變動與科技演進，企業與新創之間以創新為導向的合作關係，有效提升企業韌性、擴展市場影響力，成為引領產業發展的重要關鍵。



回到原文

更多鏡報報導

聯發科衝漲停原因曝！台股上漲逾200點站上三萬二大關再創新高

一路漲到明年！記憶體成AI兵家必爭之地 研調估2027年產值年增53%

台積電嘉義先進封裝廠首度亮相！公司強調在台投資規模持續擴大

41J肉聲／商務艙「被佔位」還降等豪經艙！全家大鬧遭趕下機 「公司有理」原因曝光